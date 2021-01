Álvaro José Carvajal Vidarte

Terminadas las 63 horas del tercer toque de queda extendido en Cali, en lo que va de 2021, las autoridades entregaron un balance positivo del fin de semana, aunque mostraron su preocupación por los casos de indisciplina que se presentaron.



El balance fue dado a conocer en la mañana de este lunes por parte de los secretarios de Seguridad, Movilidad y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



"Felicitamos a nuestra población del área metropolitana porque tenemos un balance bastante positivo, muy positivo en el sentido que hubo acatamiento de la norma, hubo receptividad por una gran parte de la población", destacó el general Juan Carlos Rodríguez, cabeza de la Policía.



Las autoridades impusieron un total de 1.399 comparendos en Cali, cifra que sube hasta 1.531 si se tienen en cuenta los municipios del área metropolitana, un número mayor al registrado el fin de semana pasado.



"Tuvimos que intervenir 120 reuniones que violaban los protocolos de bioseguridad. Aquí vamos a hacer claridad que también esto se relaciona con grupos familiares y personas que estaban reunidas en diferentes sitios, no acatando la norma dispuesta por nuestra Alcaldía", agregó el general Rodríguez.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, hizo énfasis en la cantidad de jóvenes involucrados en este tipo de actividades.



"Tema que nos preocupa, el tema jóvenes en la ciudad. Hemos observado sistemáticamente en algunos sectores cómo ciertos grupos de jóvenes no atienden o no comprenden el riesgo en que nos encontramos, sobre todo sus grupos familiares. Hemos observado, hemos hecho el llamado de atención y ahí vamos a tener que tomar algunas decisiones", apuntó.



Indicó que continuarán haciendo seguimiento específico a seis o siete encuentros que se hacen sistemáticamente, a pesar de las medidas restrictivas, y en sitios que ya son reconocidos por las autoridades y la comunidad, por lo que tomarán medidas en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.

Reducción en homicidios y riñas

El comandante de la Policía Metropolitana indicó además que durante estos tres días el Centro Automático de Despacho, CAD, recibió 22.000 llamadas, pero solo 6.000 de ellas estuvieron relacionadas con casos en los que tuvo que hacer presencia la Policía.



"Las riñas descendieron, tuvimos 657 este fin de semana en total, de 822 que habíamos tenido el fin de semana pasado", destacó.



Así mismo, resaltó que durante los días del toque de queda hubo "una reducción ostensible" en homicidios.



"Tuvimos prácticamente una reducción del 81 % en el homicidio con relación a la misma fecha del año pasado. Esto es una buena noticia, efectivamente el día sábado cumplimos nuestro segundo día sin homicidios en Cali y el área metropolitana, lo cual para nosotros es un muy buen éxito. Estamos preservando el derecho a la vida y trabajando por nuestra comunidad", aseguró.

Más de 800 conductores sancionados

El secretario de Movilidad, William Vallejo, también entregó un parte mayoritariamente positivo del fin de semana, aunque informó que hubo más de 800 sanciones a quienes no acataron las medidas restrictivas vigentes.



"Continuamos con un pequeño grupo de personas que aún no comprenden, no entienden la razón de estas medidas y eso resulta en una operatividad que arroja 885 comparendos por distintas razones, una gran parte de ellos por no acatar las restricciones de movilidad", informó Vallejo



En total, durante los tres días que duró el toque de queda y la ley seca fueron inmovilizados 117 vehículos, añadió el secretario.



"Lo más positivo para resaltar es que este fin de semana que acaba de pasar no tenemos víctimas fatales que mencionar, es un balance que indica que estas medidas funcionan y se reduce la movilidad", resaltó.

Sin embargo, añadió que durante los tres días que duró el toque de queda hubo 28 accidentes de tránsito que dejaron 15 lesionados, de los cuales varios debieron ser trasladados a Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



"En estos momentos es cuando necesitamos mayor prudencia y mayor acatamiento de las directrices de tránsito para que estas personas terminen en UCI por siniestros viales que son totalmente evitables, relacionados con no acatamiento de luces de semáforos, con el exceso de velocidad, y eso se traduce en ese número de lesionados tan alto", indicó.

Pedagogía y nuevas medidas

Durante el fin de semana, funcionarios de la Alcaldía realizaron jornadas pedagógicas en distintos sectores de la ciudad, con el fin de concientizar a la población sobre la necesidad de reforzar las medidas de autocuidado.



"(Se realizaron) tres grandes jornadas pedagógicas este fin de semana, cada una con un grupo de cerca de 300 servidores públicos y funcionarios de la alcaldía, en los cuatro ecosistemas de la ciudad y en los 30 barrios focalizados por parte de Salud Pública", resaltó el secretario de Seguridad.



Y explicó que estos barrios fueron "visitados, monitoreados, con presencia de la autoridad civil, de la autoridad policiva y todo el apoyo y estrategia que tuvimos de persuasión y comunicación en cada uno de los sectores donde estuvimos trabajando".



Reiteró que trabajan en reducir el "nivel de riesgo que la ciudad tiene", indicador que tiene en cuenta aspectos como amenaza, vulnerabilidad y nivel de exposición de los ciudadanos al contagio del virus.



"Al mediodía vamos a tener nuestra reunión de balance epidemiológico con todas las autoridades sanitarias y vamos a mirar cómo los tres fines de semana que acaban de terminar nos arrojan resultados cuantitativos desde el punto de vista de la ocupación de UCI y la dinámica de contagio que la ciudad tiene, que se mide a través de un indicador que se llama Rt (velocidad de contagio). Esperamos que esos dos indicadores nos den la medida de las decisiones de esta semana", adelantó.

