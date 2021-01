Vuelven a desactivar fiesta en condominio campestre de la vereda Cascajal, sur de Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las autoridades desactivaron, nuevamente, una fiesta que se realizaba en un condominio campestre de la vereda Cascajal, sur de Cali, en la noche de este viernes.



En esta ocasión fueron encontradas "más de 20 personas" incumpliendo los protocolos de bioseguridad contra el covid-19.



"Por denuncia ciudadana llegamos hasta esta casa. Había música electrónica, tenían chef, meseros y carros de alta gama", aseguró Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad.



Esta no es la primera vez que en medio de la pandemia las autoridades desarticulan fiestas en dicho predio.

Lea también: Ocupación de UCI en Cali se redujo al 94 %: secretaria de Salud



"Tomaremos medidas drásticas para que no se sigan celebrando fiestas allí. Hablaremos con el propietario para que no siga alquilando el inmueble", dijo el funcionario.



Vía Twitter, el alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a la celebración llevada a cabo en Cascajal: "Con toda la irresponsabilidad y falta de solidaridad posible adelantaba gran festejo, eran desconocidos entre ellos. No se qué pensar, si se trata de odio o deseos de perpetuar la crisis".



Los participantes de la fiesta recibieron comparendos, de acuerdo con Dranguet.



Al menos otras seis fiestas fueron desactivadas en el sur de Cali durante los operativos de control.



La capital del Valle del Cauca entró en toque de queda y ley seca continuos desde las 7:00 a.m. del viernes. La medidas se extenderán hasta las 5:00 a.m. del lunes, con el objetivo de reducir la propagación del covid-19.