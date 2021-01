"Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha": Iván Duque tras muerte del ministro

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con "profundo dolor y tristeza" comunicó este martes el presidente Iván Duque, acompañado de la cúpula militar, la muerte del ministro, Carlos Holmes Trujillo, por complicaciones derivadas del covid-19.



El mandatario envió un mensaje de solidaridad y condolencia a la esposa del ministro, Alba Lucia Anaya, y sus hijos Carlos Mauricio, Camilo Iván y Rodrigo, como también a sus hermanos, nietos y familiares.



"Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras", reflexionó.



Duque destacó su amplia carrera política, en la que se desempeñó como alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y ministro de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

Lea también: Tres días de duelo en Cali por muerte de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa



"En todo su actuar sobresalió su ética, su entereza, su condición humana y su búsqueda por la excelencia", dijo.



Y añadió: "Tuve el honor de compartir principios e ideales con el y de luchar juntos por el bienestar de los ciudadanos".



El ministro de Defensa falleció a la 1:53 a.m. en el Hospital Militar Central, donde estaba internado en una Unidad de Cuidado Intensivo por neumonía viral grave a causa del covid-19.



"La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor", expuso el presidente.



Aseguró además que "esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia a cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo y de más de 50 mil compatriotas".



"Que la partida este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global, que sirva para entender que enfrentar esta situación requiere que no haya espacio para mezquindades, oportunismos, vanidades o politiquería. Que enfrentar esta situación significa consolidar la mejor versión de nosotros mismos", afirmó.



El mandatario calificó la muerte de Trujillo como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido, al tiempo que le pidió al país tener fortaleza y esperanza.

Le puede interesar: Así fue la carrera política del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo



"Pierde Colombia a uno de sus mejores hombres y recuerdo hoy, en el dolor de mi alma, ese poema que señala que incluso en nuestros sueños, hay dolores que no se pueden olvidar, que caen gota a gota sobre el corazón, hasta que nuestra propia tristeza es apaciguada por el consuelo divino", argumentó.



Al momento de su muerte, Trujillo, que también fue embajador ante la OEA, tenía 69 años.



"Gracias amigo, gracias compañero, gracias Ministro, gracias inigualable ser humano", concluyó el presidente.