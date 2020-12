Caravanas y aglomeraciones en Cali: 500 comparendos en la noche de este domingo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En el norte de la ciudad se registraron aglomeraciones de personas, muchas de las cuales no usaban tapabocas, lo que aumenta las probabilidades de contagiarse de covid-19.

Varias caravanas y aglomeraciones de personas se registraron en diferentes puntos de la ciudad tras la conclusión del partido entre América de Cali y Santa Fe, por la final de ida del fútbol colombiano. En el desarrollo de los operativos de control, las autoridades registraron 500 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.



De hecho, según el reporte de la Policía, en la noche de este domingo, cinco uniformados resultaron heridos tras enfrentamientos en el Parque de los Gemelos, sector de Valle Grande, oriente de Cali.



Los desordenes comenzaron a las 7:00 p.m., cuando dio inicio una campaña promovida por redes sociales, que consistía en quemar pólvora una vez iniciara la segunda parte de la final.



Los juego pirotécnicos comenzaron en inmediaciones del Pascual Guerrero, sur de Cali, y luego se empezaron a registrar en el norte, sur y oriente de la ciudad.



Una vez comenzó la segunda parte del juego, el árbitro del partido, Carlos Ortega, tuvo que parar el encuentro por una bengala que cayó a la cancha.

Una vez finalizado el encuentro, las caravanas iniciaron en diferentes puntos de la ciudad y recorrieron varias calles hasta encontrarse en las vías principales, como la Autopista Sur o las del oeste de Cali.

Decenas de hinchas del América de Cali se tomaron el túnel de Comfandi El Prado, en el oriente de Cali, para celebrar el triunfo frente a Santa Fe. Especial para El País

A la falta de distanciamiento que se evidenció por los videos que circularon a través de las redes sociales, hay que añadir que muchas personas no usaban el tapabocas, lo que aumenta la probabilidad de contagiarse del nuevo coronavirus.

Una noche ruidosa



Pese a que en Cali está vigente una medida que prohíbe la venta y la quema de pólvora, en muchos sectores de la ciudad se quemaron diferentes elementos pirotécnicos.

En varios puntos de la ciudad se registraron personas quemando pólvora de todo tipo. Especial para El País

La quema de pólvora fue tan masiva, que ni siquiera los diferentes miembros de las autoridades, que desplegaron grandes operativos en los puntos más concurridos de la ciudad, lograron detenerlos.



La situación se salió de control en algunas partes de la ciudad, tanto así que en la noche de este domingo, en el desarrollo de los operativos de control tras la final del fútbol colombiano entre América de Cali y Santa Fe, la Policía intervino caravanas y aglomeraciones, imponiendo más de 500 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en diferentes sectores de la ciudad.

Un uniformado se retira de una zona en la que estaba quemando grandes cantidades de pólvora. Especial para El País

Cabe resaltar que las autoridades locales habían anunciado que la compra, venta y quema de pólvora está prohibida en la ciudad. Sin embargo, en varios sectores esta medida no se cumplió.



En Cali actualmente rige la medida del toque de queda desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente y la ley seca, que va desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Ambas medidas están vigentes desde el 16 de diciembre hasta el 23 del mismo mes.



Dicha medida, fue implementada para frenar el avance de los contagios y ocupación de camas UCI en la ciudad.

Este domingo, el Ministerio de Salud confirmó que en el Valle del Cauca se registraron 768 personas contagiadas, que elevan la cifra total a 125.849.



En la región el número de personas que fallecen por enfermedades asociadas al nuevo coronavirus ya es de 3988 desde la llegada del virus. De esas muertes, 2576 son de Cali.



Así se han registrado, a través de redes sociales, las aglomeraciones y caravanas en la ciudad tras el partido entre América de Cali y Santa Fe:

Así celebran los hinchas del @AmericadeCali el triunfo frente a @SantaFe en el juego de ida de la final de fútbol colombiano. Este es el panorama en la Avenida Sexta. #CaliCo



Video Raúl Palacios /El País pic.twitter.com/zpTtieW8aI — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

En la Avenida Sexta, grupos de hinchas del #AmericaDeCali celebran la victoria (3-0) que consiguió el equipo este domingo, en el primer partido de la final de la #LigaBetplay contra #SantaFe.



Fotos: Raúl Palacios - El País. pic.twitter.com/6UcgIeBtAj — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Este es el panorama en la Avenida Sexta. Sin respetar el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, los hinchas del @AmericadeCali celebran el triunfo 3-0 en el juego de ida de la final frente a @SantaFe.



Video:Raúl Palacios /El País pic.twitter.com/o5w999Cfus — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Este es el panorama en el hundimiento de Comfandi al Prado. Hinchas del @AmericadeCali celebran en este sector del Oriente de #CaliCo.



Video: Henry Ríos/El País pic.twitter.com/R8v74v7Vuv — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Este es el panorama en la Avenida Colombia, en el Oeste de #CaliCo, donde con una gran caravana los hinchas del @AmericadeCali celebran el triunfo frente a Santa Fe. pic.twitter.com/BRWoHUHCnr — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Panorama en el centro de #CaliCo . Gran caravana de carros y motos de los hinchas del @AmericadeCali atraviesa la Calle 5 con Carrera 10. pic.twitter.com/4dlBbkSlLp — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020