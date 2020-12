Capturan a cinco responsables del secuestro de Natalia Salazar

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las autoridades confirmaron la captura, en las últimas horas, de cinco hombres vinculados con el secuestro de la joven Natalia Salazar, privada de la libertad en agosto pasado.



"Tropas del Gaula Valle lograron la captura de cinco sujetos pertenecientes a la banda 'Los Exprés', quienes en agosto habían protagonizado el secuestro de Natalia Salazar, aquí en el departamento", informó el brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño, comandante de la tercera división del Ejército.



La joven desapareció el lunes 17 de agosto y fue liberada por la presión de las autoridades en la noche del sábado 22 del mismo mes.



"El día de hoy se logra, después de una investigación apoyada por la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de cinco de estos sujetos", añadió el general Mayorga.

Según las autoridades, los secuestradores pertenecían a un grupo delincuencial que realizaban secuestros "exprés", en los cuales les ofrecen supuestas ofertas de empleo a las personas en diferentes regiones, para luego privarlos de la libertad y pedir dinero a la familia según la capacidad monetaria de la misma.



"El modelo exprés es un secuestro rápido para obtener réditos, no muchos, y burlar la acción de la inteligencia, de la Policía y del Ejército Nacional", indicó el oficial.



Se espera que en las próximas horas la Fiscalía dé a conocer más detalles de las capturas.

Así fue el secuestro

Natalia Salazar, de 23 años de edad, fue secuestrada en la mañana del 17 de agosto, luego de que en la noche anterior estuviera en la casa de una amiga en el barrio Ciudad Pacífica, sur de Cali.



Ese lunes, la universitaria se comunicó con su madre para avisarle que ya se dirigía a su casa, ubicada en La Flora, norte de Cali. Pero como no llegó, su familia se alertó y empezaron a buscarla y rastrear información con sus amigos.



La alerta pasó a difundirse en redes sociales, donde se viralizó la preocupación y se hizo el llamado a las autoridades para que unieran esfuerzos por hallar a la joven.



Tras seis días de incertidumbre, la joven fue liberada por sus captores, de acuerdo con la información de las autoridades, ante la presión ejercida por el Gaula.

"No sé por qué me cogieron, no sé por qué llegaron a mí, pero ese día fue horrendo y llegué a un lugar que no sé porque no veía nada, todo estaba oscuro", manifestó Natalia.



La joven relató que la vendaron y le dijeron que la iban a trasladar a otro lugar, la movilizaron en un vehículo y luego la dejaron en una calle de Cali en la noche del sábado. Desde allí ella tomó un taxi y llegó a su vivienda.