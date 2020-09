Protestas en Bogotá: asciende a 10 el número de personas muertas en manifestaciones contra la Policía

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A 10 ascendió el número de personas fallecidas tras las protestas registradas en la noche de este miércoles, producto de las manifestaciones que se llevaron a cabo en Bogotá y Soacha por la muerte del abogado Javier Ordoñez,



De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades, las víctimas mortales eran seis jóvenes y un menor de edad, de Bogotá. Las tres restantes de Soacha.



Las siete personas muertas en Bogotá fueron identificadas como:



- Andrés Felipe Rodríguez, 23 años. Disparo en el tórax.

- Yulieth Ramírez, 18 años. Disparo en el tórax.

- Alexánder Fonseca, 17 años. Murió en la Cardio Infantil.

- Fredy Mahecha, 20 años. Disparo en el tórax.

- Germán Fuentes, 25 años. Disparo en el tórax.

- Julián Mauricio González, 27 años, disparo en el abdomen.

- Angie Paola Baquero, 19 años.



Según la Alcaldía, 175 personas resultaron heridas ayer, 66 por arma de fuego, 12 por arma blanca y 97 por otro tipo de elementos.

"Lo que pasó anoche no solamente es lamentable, es posiblemente lo más grave que haya pasado en nuestra ciudad. Anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la Policía que no tenían ninguna autorización de usar esas armas ni de responder de esa manera", manifestó la alcaldesa.



López señaló que hay evidencias sólidas del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía en por lo menos cuatro localidades: Verbenal, Suba, Kennedy y Bosa. Aclaró que el uso indiscriminado de armas de fuego no es un abuso policial, es un atentado directo contra las personas.



"66 civiles heridos, eso ni en un combate", dijo la alcaldesa. Hizo un llamado al presidente Duque para que se haga una reforma estructural a los cuerpos de seguridad y a la policía. "¿Si nadie le dio órdenes a la policía de usar armas de fuego, por qué lo hizo? ¿Qué clase de entrenamiento reciben?", dijo.



Aseguró que desde muy temprano dio instrucciones a su equipo para hacer un acompañamiento a las familias, no solo para auxiliarlas en su dolor sino para reconstruir con ellas qué pasó con sus familiares para que no quede en la impunidad.



Anunció que la información recogida la entregara al procurador Fernando Carrillo, pues, según dijo, esa entidad es la única que puede adelantar una investigación independiente.



"Hemos estado con las familias de los heridos, asegurando que reciban toda la atención y acompañando en el proceso de denuncia a las familias de las personas muertas es circunstancias que están aún por esclarecer, pero que, según los propios familiares, se trató del uso de armas de fuego por parte de miembros de la Policía. En Bogotá no vamos a tolerar el abuso policial", manifestó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.



Según las denuncias recogidas por un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, que incluyen a la Corporación Jurídica Libertad y la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo en las operaciones llevadas a cabo este miércoles hubo un uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de miembros de la Policía.



En especial, las denuncias hacen referencia a lo ocurrido en el barrio Verbenal, en donde se señala a miembros de la Policía de dispararle en la cabeza a Cristian Camilo Hernández, quien era un trabajador domiciliario.



En la misma zona, se produjo la muerte de Jaider Alexander Fonseca, de 17 años, padre de un niño de 7 meses y quien trabajaba en un asadero. Según la denuncia, Fonseca sufrió tres heridas en un brazo y dos en una pierna.

Estas organizaciones también recogieron un listado de personas que resultaron heridas y que están siendo atendidas en centros hospitalarios, varias de ellas heridas con armas de fuego, presuntamente disparadas por miembros de la Policía.