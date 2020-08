Alcaldía de Palmira adopta nuevas medidas por la pandemia del coronavirus

Natalia Moreno Quintero

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, anunció este miércoles durante una transmisión en vivo las nuevas medidas por la pandemia que empezarán a regir a partir de la próxima semana y que se extenderán hasta finales de agosto.



El mandatario sostuvo que luego de hacer un análisis de las cifras sobre el comportamiento de la enfermedad del covid-19 y de llegar a unos compromisos concertados con el sector empresarial y comercial, se migrará del modelo 4-3 al 5-2 y habrá cambios en el pico y cédula para permitir la reactivación económica de la localidad.



Afirmó que este viernes no habrá confinamiento total y que podrán salir las personas que tengan el pico y cédula del próximo lunes festivo: 1, 2 y 3.



"La tarde de este miércoles me reuní con alrededor de 30 empresarios, líderes gremiales de la ciudad, Cámara de Comercio, comerciantes, industria y logística y revisamos las cifras. Aunque el panorama no es la maravilla y tampoco podemos pretender que no hay pandemia, hay unas pequeñas señales que nos permiten ser optimistas frente al desempeño de la enfermedad", anotó.



Insistió que el trabajo articulado con los empresarios habría permitido construir una alianza por la vida y en ese orden de ideas entender que la responsabilidad es de todos, no solo de la Alcaldía, respecto a bajar los indicadores de salud para que pueda iniciarse la reapertura económica.

Entre los compromisos adquiridos con los empresarios estaría unificar la comunicación sobre el autocuidado y el beneficio que esto significa para la población.



Adicionalmente, reactivar los pilotos de reapertura de algunos sectores económicos de la ciudad como gimnasios, restaurantes de centros comerciales y de otros lugares, además del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que se espera empieza operaciones este mes con algunos vuelos nacionales.



"A todos esos temas vamos a meterles el acelerador con todos los protocolos establecidos, para que ojalá el Gobierno nacional nos lo autorice y estos sectores puedan abrir pronto. Mucha gente dice que en Cali ya están abriendo, pero allá el pico les llegó más rápido y las cifras de la enfermedad han comenzado a disminuir; pero nosotros seguimos subiendo y todavía tenemos que cuidarnos mucho para que esa reactivación sea consciente. Ese es el objetivo de esta alianza y de los pilotos en los que ya estamos trabajando", precisó



Otro de los acuerdos alcanzados entre el sector privado y la Alcaldía es hacer mesas de concertación previas a las decisiones que tome la Administración.



Por eso, afirmó el mandatario, antes de hacer el Facebook Live se reunió con comerciantes y empresarios para hacer una retroalimentación y las medidas recojan las opiniones de todos los sectores.



"El análisis de las cifras en cuanto al comportamiento del covid-19 y el trabajo concertado con el sector empresarial es lo que ha permitido llegar a unas nuevas medidas, pero como aún tenemos unos indicadores muy importantes en rojo, la reapertura debe hacerse de manera gradual", sostuvo



Escobar explicó que durante las dos primeras semanas de agosto funcionó el modelo 4-3, es decir, cuatro días de actividad económica y tres de confinamiento total.



Sin embargo, a partir del próximo martes y hasta el último día de agosto, la controvertida medida será flexibilizada para dar paso al 5-2, cinco días de actividad económica y dos de confinamiento total. Una propuesta que surgió de los mismos empresarios en la mesa de concertación hecha a comienzos de mes.



Esto, por supuesto, deberá ser aprobado por el Gobierno Nacional para que el decreto entre en vigencia este viernes y las nuevas disposiciones empiecen a funcionar de inmediato.



Además, y considerando que el próximo lunes es festivo, habrá un cambio en el modelo 4-3, pues de aplicarse como está, ya no serían tres los días de confinamiento total sino cuatro.



Escobar acotó que se hará una especie de 'cambalache'. Esto significa que este que este viernes, 14 de agosto, no habrá restricción de movilidad para los ciudadanos que cumplan el pico y cédula y se permitirá la actividad económica en el municipio. El pico y cédula que funcionará será el del día lunes: 1, 2 y 3.



"Vamos a aplicar estrictamente el aislamiento, sábado, domingo y lunes que es festivo. Vamos a poder trabajar con el pico y cédula que seguiría este lunes que es el 1, 2 y 3. Esta es la primera medida porque así recuperamos un día que se creía perdido con el decreto que está vigente actualmente", manifestó.



Pero, para las dos últimas semanas de agosto funcionará el modelo 5-2, que también tiene unos cambios teniendo en cuenta que una de las peticiones de los comerciantes era modificar los días de confinamiento, especialmente viernes y sábado, que son los de mayores ventas y que estaban bloqueando con el 4-3.



"Escuchando el clamor empresarial vamos a habilitar esos días y vamos a tener el 5-2. Los días en los que se restringirá la movilidad de los ciudadanos serán domingo y lunes, mientras viernes y sábados que son los días de mayor actividad comercial, serán habilitados", reiteró el mandatario local.



En ese orden de ideas, también se aplicará un nuevo pico y cédula en la ciudad que permitirá a ciudadanos movilizarse, al menos dos veces a la semana, (antes era un solo día) y, a la vez, generar una mayor actividad económica en el municipio.



El pico y cédula para el próximo martes, cuando arranque el nuevo modelo será 1,2, 3 y 4; el miércoles, 5, 6, 7 y 8; el jueves 9, 0, 1 y 2; el viernes 3, 4, 5 y 6; y el sábado, 7, 8 y 9.



Escobar dijo también que atendiendo la solicitud de deportistas y ciclistas se permitirá la práctica deportiva y actividad física durante los días bloqueados, siempre y cuando no se presenten aglomeraciones.