Ajustarán horarios de 15 rutas del MÍO a partir del 9 de noviembre: conozca cuáles son

Álvaro José Carvajal Vidarte

15 rutas del MÍO cuyo que solo prestaban servicio en horas pico desde el 15 de agosto pasado volverán a transitar en horas valle desde el próximo lunes 9 de noviembre, informó Metrocali.



Se trata de 14 rutas alimentadoras y una pretroncal que, a partir de esa fecha, volverán a operar de 5:00 a.m. a 9:30 p.m. de lunes a sábado y de 6:00 a.m. a 8:30 p.m. los domingos y festivos.



Estas son A02, A04, A05, A12A, A12B, A12D, A13C, A17D, A18, A19B, A37B, A73, A75, A76 y P10B.



Estos son los trayectos beneficiados:

El ente gestor del MÍO también confirmó que se reactivarán otras dos rutas alimentadoras, a partir del martes 17 de noviembre.



Las rutas que volverán a operar son A36 (estación Chiminangos –Guayacanes) y A37A (estación Salomia - Sena - Villa del Prado). Ambas operarán de lunes a sábado, entre las 5:00 a.m. y las 9:30 p.m; los domingos y festivos no prestará servicio la A36, mientras la A37A lo hará de 6:00 a.m. a 8:30 p.m.



Ese mismo día, la ruta pretroncal P24A ajustará su horario y operará de lunes a viernes de 5:00 a.m a 8:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.

"Vamos a mejorar la cobertura, la oferta del servicio en horas valle, para el buen desarrollo de las diferentes actividades, esto de cara a la reactivación económica y a la apertura de nuevas actividades", explicó el presidente de Metrocali, Oscar Javier Ortiz.



Añadió que se verán beneficiados sectores como el del Sena de Salomia, el Zoológico, Bellavista, la Portada al Mar, Altos de La Luisa, Meléndez, El Ingenio, La Sirena, el sector de las universidades, La Buitrera, la terminal de Cañaveralejo, Nápoles, Caldas y San Bosco.



Ortiz indicó finalmente que diseñarán un plan estratégico, junto a las secretarias de Seguridad y Movilidad, con el que esperan impactar cinco sectores: la avenida Ciudad de Cali, la autopista Suroriental, la carrera 8N, la carrera 4N en el sector de Floralia y toda la Calle 13 - Avenida Pasoancho.



"Esperamos prestarle una mejor oferta del servicio masivo a la población caleña, a todos nuestros usuarios, en aras de que retornemos a esa normalidad. Recordamos la obligatoriedad del tapabocas y todos los protocolos de bioseguridad que son necesarios para estar en nuestro sistema", recordó el funcionario.