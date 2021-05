26 heridos por disturbios en el sector de Terranova, en Jamundí, tras nuevo intento de bloqueo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Al menos 26 heridos se reportan tras la tensa situación que se vive desde la tarde de este miércoles en el sector de Terranova, en Jamundí, donde se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, que intenta desbloquear la vía Panamericana por orden del Gobierno nacional.



La cifra la confirmó el Hospital Piloto de Jamundí, que dijo que entre los lesionados se encuentran 21 hombres y 5 mejores, entre ellos un menor de edad.



Siete de los afectados sufrieron heridas con armas de fuego y seis de ellos están en proceso de remisión a otros centros médicos. "Ya han salido dos y otros cuatro están a la espera. Los demás presentan traumatismos, fracturas y están siendo atendidos", aseguró una fuente oficial del hospital, que negó la información que apuntaba a que una ambulancia suya viajaba cargaba de granadas y pidió respeto por la misión médica.

La situación

De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de personas habría intentado volver a bloquear la vía Panamericana, la cual había sido despejada en horas de la mañana por la fuerza pública.



Lo anterior provocó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que han hecho uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.



Los gases, sin embargo, arecer también habrían afectado a parte de la comunidad residente en el sector.



Según las autoridades, pese a que los enfrentamientos continúan en la noche de este miércoles, la vía se mantiene despejada.

Es tensa la situación en el sector de Terranova Jamundí, donde nuevamente se registran confrontaciones entre el Esmad y los manifestantes que buscan bloquear nuevamente este punto de la localidad. #RadioReloj pic.twitter.com/SdXUdlUgcp — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) May 26, 2021

ATENCIÓN



Manifestantes intentaron bloquear nuevamente la Vía Panamericana a la altura de Terranova y hay enfrentamientos contra el ESMAD. pic.twitter.com/nmgcEavYPw — CaliWeb (@CaliWebCo) May 26, 2021

Hacia las 2:00 p.m., el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, reiteró vía Twitter que la decisión del Gobierno Nacional es desbloquear la vía nacional Panamericana, y sobre la misma no tienen injerencia los mandatarios locales de Tuluá, Buga, Yumbo, Palmira y Jamundí.



"Nos destacamos por poner en el centro la vida y el diálogo, desde el día uno hemos estado en los lugares buscando tejer esos puentes, logramos avances y retrocesos, hasta este martes no teníamos ninguna víctima fatal, ni heridos, ni hechos de vandalismo en el comercio", recalcó Ramírez.



El alcalde hizo un llamado a la fuerza pública "a respetar la vida. A los jóvenes que protestan hay que escucharlos y no reprimirlos. A los jamundeños les pido serenidad, la venganza y la rabia no nos puede llevar a destruir lo que más amamos: Jamundí".



Buenas tardes jamundeños.



Hay días de dolores en el alma, este es uno de ellos. Desde que inició el PARO buscamos entenderlo, acompañarlo y brindarle garantías. Nuestro único objetivo ha sido evitar por todos los medios la violencia como forma de expresión. — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) May 26, 2021