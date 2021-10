WhatsApp, Facebook e Instagram restablecieron sus servicios tras caída global

Tras cerca de siete horas con problemas de conectividad, dos de las aplicaciones de Facebook comenzaron a restablecer sus servicios.



Hacia las 5:00 p.m., hora de Colombia, usuarios en redes sociales reportaron que pudieron volver a acceder a Facebook e Instagram, tanto en su versión móvil como en la de escritorio. Poco después también se comenzó a normalizar el servicio de WhatsApp.



Cabe recordar que los inconvenientes empezaron a ser reportados por los usuarios hacia las 10:15 a.m., hora de Colombia, según el portal Downdetector, pero fue después de las 10:40 a.m. que las fallas se hicieron masivas.



"Somos conscientes de que algunas personas están presentando problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad tan pronto como sea posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente", escribió Andy Stone, el director de comunicaciones de Facebook, vía Twitter.



El jefe de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, también se pronunció y pidió "sinceras disculpas" a los afectados por las fallas en los servicios de Facebook.



"Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando tan rápido como es posible para depurar y restaurar (la conectividad) tan rápido como sea posible".

Hasta la tarde de este lunes, la compañía no había revelado las causas exactas del masivo fallo.



Expertos en seguridad cibernética dijeron haber encontrado señales de interrupción en las rutas que conectan a las personas con la red social.



Según la ingeniera de software Jane Manchun Wong, famosa blogger de tecnología e investigadora de aplicaciones, se debería a "un problema en los DNS" (sistema de nombres de dominio, el 'directorio telefónico' de internet donde Facebook y sus plataformas aparecen normalmente). Este daño incluso afectó a los propios trabajadores de la empresa.



También vía Twitter, el programador @phineyes explicó: "parece que los DNS autorizados han sido retirados del BGP (Border Gateway Protocol, protocolo de puerta de enlace de frontera) DFZ".



Dane Knecht, vicepresidente de la empresa de seguridad de sitios web Cloudflare, coincidió con el diagnóstico: "los DNS de Facebook y otros servicios se encuentran caídos. Parece que sus rutas BGP se han retirado de Internet".



Es decir que la familia de aplicaciones de Facebook esencialmente "desapareció" de Internet durante varias horas después del problema en sus rutas online que impidió a los usuarios acceder a los sitios.



Por su parte, el cofundador de Cloudflare, Matthew Prince, aseveró que nada de lo que ellos han visto en relación con la caída de Facebook sugiere que fuera producto de un ataque cibernético.



"La explicación más probable es que las rutas de Internet de la compañía (BGP) se retiraron por error durante un mantenimiento".