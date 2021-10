No, no es cierto que el dominio de Facebook esté a la venta: esto fue lo que pasó

En medio de la caída que sufrieron este lunes los servicios de las aplicaciones de Facebook (WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Oculus), una serie de capturas de pantalla alertaron a los cibernautas.



Los 'screenshots' compartidos via Twitter mostraban que, al parecer, el dominio Facebook.com se encontraba "a la venta" al ser consultado en la herramienta Whois Record de DomainTools.



El trino tuvo tanto alcance, que incluso el CEO de Twitter, Jack Dorsey, bromeó al respecto y preguntó "¿cuánto cuesta?".

Aunque la noticia no tardó en viralizarse e incluso varios sitios de noticias replicaron la información, la realidad es que es falso que el dominio facebook.com se encuentre en venta.



Dentro de las respuestas al trino que citó Dorsey, hay varias que desmienten que en este momento cualquiera pudiese comprar facebook.com.

Incluso, dentro de la información en DomainTools se especifica que el dominio fue comprado el 28 de marzo de 1997 y expirará el 29 de marzo de 2029. La información fue actualizada el pasado 22 de septiembre.



Según indicaron en el portal heavy.com, un usuario de Reddit publicó una posible explicación de lo sucedido: "esto sucede porque DomainTools usa un método de detección pobre, que asume que como no hay resolución del dominio, este debe estar a la venta. Realmente no lo está y todavía está registrado según lo establecido por Whois".



De hecho, en el portal hicieron la búsqueda de facebook.com en otros sitios como Bluehost o GoDaddy, que corroboraron que el dominio no está disponible ni a la venta.