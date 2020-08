Opinión: Más TIC y más equidad para Valle del Cauca

Erika Mantilla

El gran propósito que tiene el Ministerio TIC en estos cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque es llevar conectividad al 80 % de los hogares colombianos.



Sabemos que no es una tarea sencilla, pero gracias a la Ley de Modernización de las TIC estamos dando pasos importantes para conectar a todas las regiones y así impulsar el desarrollo económico, productivo y competitivo del país.



Por supuesto, el Valle del Cauca, un departamento destacado por su cultura, su gente y su gastronomía, hace parte de este compromiso y por eso hoy es un territorio de más oportunidades gracias a la Ley TIC. A través de esta norma hemos puesto en marcha distintas iniciativas que actualmente los vallecaucanos pueden disfrutar, como, por ejemplo, 75 Zonas Digitales Rurales que proveen de Internet gratuito las 24 horas del día y los 7 días de la semana en 26 municipios del departamento.



Desde diciembre del 2019 están disponibles estos espacios públicos de conectividad y a la fecha son muchos los habitantes beneficiados. Ese es el caso de don José Arroyo, quien gracias a la Zona Digital Rural de su municipio la María logró mejorar sus cultivos de piña oro miel. Gracias a que accedió a Internet, Arroyo consultó cuál era la mejor semilla para usar en la parcela que tiene a su cuidado, cómo podía afrontar retos de plagas y enfermedades, así como precios para su venta. De esta manera logró su tercera cosecha de piña oro miel y admite que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de la Zona Digital.



Sabemos del impacto de esa iniciativa y por eso decidimos potenciarla a través del Plan Ejecutando y Conectando, para que en los próximos meses los vallecaucanos cuenten con 33 nuevas Zonas Digitales ubicadas en áreas rurales de 8 municipios del departamento (Bolívar, Candelaria, Guacarí, Jamundí, Sevilla, Trujillo, Tuluá y Yotoco). Adicionalmente, en el departamento quedarán instaladas 13 zonas digitales urbanas en los próximos meses.



Otra buena noticia es que mejoraremos la cobertura de banda ancha móvil 4G en 71 localidades rurales del departamento del Valle del Cauca, gracias a que en diciembre del año pasado realizamos la primera subasta del espectro bajo los criterios de maximización de bienestar social establecidos en la Ley TIC. Esto se traduce en mejores servicios con acceso a Internet, una verdadera herramienta de equidad que permitirá a los colombianos acceder sin restricciones a la educación virtual, comercio electrónico, nuevos emprendimientos, trámites en línea, entre otros múltiples beneficios.



¡Llegaremos con nuevos puntos de conectividad al territorio! A partir del 2021 instalaremos en Valle del Cauca alrededor de 500 centros digitales que ofrecerán a la comunidad internet completamente gratuito hasta por 10 años. Estos centros estarán distribuidos principalmente en instituciones educativas.



La Ley TIC, por supuesto, no solo contempla avances en conectividad también en radiodifusión sonora. Luego de 11 años, entregamos viabilidad para 188 nuevas emisoras comunitarias en Colombia, de las cuales 11 fueron para el departamento.



Otro de nuestros grandes intereses para el Valle del Cauca es entregarles a sus habitantes contenidos audiovisuales de calidad. Por eso realizamos una gran inversión de más de 15 mil millones de pesos a Telepacífico con el objetivo de lograr una televisión de calidad mundial.



En este primer año de la Ley TIC, el balance es positivo y no pararemos hasta lograr una Colombia más conectada y equitativa. Nuestro compromiso es seguir trabajando con el corazón para cumplir todos los sueños de los colombianos.

