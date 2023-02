¿Listos para estrenar? El iPhone 14, en todas sus versiones, ya está a la venta en Colombia

Para muchos entusiastas por la tecnología, gomosos de tener lo último en tecnología del gigante de la manzanita, este viernes no fue un día cualquiera, fue el día en que se lanzó en Colombia su nuevo buque de batalla, el iPhone 14 en sus distintas versiones.



Llega cinco meses después de su acostumbrado lanzamiento global en octubre debido a la sentencia de la tecnología 5G, por lo que la paciencia fue mucha y se requería de un lanzamiento especial para recibir estos equipos de alta durabilidad de batería y máxima calidad los cuales, en su gama más alta, se podrá adquirir por cerca de $7 millones.



Así, desde este mismo viernes se encuentran disponibles en las 40 tiendas especializadas de MacCenter en Colombia, en las 29 tiendas de Ishop en distintas ciudades del país y en sus canales de venta digital: tiendasishop.com/co.



Sobre cómo es el iPhone 14, se detalló que se trata de un equipo que cuenta con Tecnología Oled para lograr un contraste impactante con blancos brillantes y negros intensos, además de alta resolución y precisión de color para hacer que todo se vea más nítido y real.



Con él, Juliana Rengifo, COO de Mac Center y Grupo Davissa, espera que este año logren un crecimiento del 18% por ventas de más de 530 mil millones de pesos. En la preventa del iphone 14 que inició hace una semana los crecimientos vs el lanzamiento del iphone 13 son del 40% siendo el iphone 14 pro y pro max el favorito de los colombianos con una participación del 83%.



“Mac Center reportó un crecimiento en el 2022 mayor al 30% enfocando su estrategia en el posicionamiento de todo el ecosistema Apple”, agregó Rengifo, quien a su vez resalta el cubrimiento nacional de la marca con tiendas físicas de norte a sur y próximamente, en San Andrés Islas.



Los expertos y gomosos en tecnología no dejan de exaltar, de estos nuevos equipos, su batería, que logra hasta 26 horas de reproducción de video con el iPhone 14 Plus, hasta 20 horas de reproducción de video con el iPhone 14 y un cargador MagSafe que dará una carga inalámbrica más rápida.



“Más detalles en los detalles, más color en los colores”, con la nueva cámara Pro gran angular y las mejoras en el procesamiento de imágenes para mejores fotos en lugares con poca luz. Si se es amante del modo cine, lo novedoso es que cambia automáticamente el foco hacia el protagonista de la escena, tal como lo hacen los cineastas. Además, ahora puede grabar videos en 4K a 24 cps, la misma velocidad de fotogramas que se ve en las películas.

El iPhone 14 tiene el mismo chip ultrarrápido que el iPhone 13 Pro, brindando la potencia necesaria para las funcionalidades más recientes y logrando que los juegos con gráficas sofisticados y las apps de realidad aumentada funcionen con total fluidez.



Tal fue la expectativa, que en el Centro Comercial Unicentro, uno de los más concurridos de la Capital del país iShop dio apertura a un amplio stand de experiencia, donde los usuarios podrán encontrarse con las cuatro versiones de iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.



Una gran carpa en la cual se puede interactuar con los equipos, con distintas estaciones a través de las cuales se pueden conocer cada uno de los atributos del iPhone 14, como la experiencia Action Mode para poner a prueba la estabilidad en la grabación de videos, junto a la zona gaming con Apple Arcade y estudio de fotografía natural.



Adicionalmente iShop premia la asistencia a todos aquellos que compartieran su experiencia en redes sociales, los premios se pueden redimir de manera inmediata en la tienda iShop Unicentro ubicada en el local 1-152.



“En iShop hemos preparado un evento diferente, cercano para nuestros clientes que en estos 13 años de trayectoria nos han visto resistir, crecer y ser más fuertes, todo para poder ofrecerles hoy el mejor servicio y la mejor experiencia en tecnología”, comentó María Eugenia Vargas, Gerente de iShop Colombia.



iShop ha activado su plan cámbiate, el cual permite entregar el smartphone o tablet actual como parte de pago y disminuir aún más la cuota si se combina con las distintas alternativas de financiación sin intereses. Además, cuenta con el programa seguros mundial asegurando los dispositivos contra hurto calificado o pérdida total , el plan garantía extendida que permite ampliar la garantía de los dispositivos, y, toda una amplia oferta de accesorización como láminas de protección Belkin y cases de alta resistencia con protección total y certificada.



Mac Center por su parte, presenta su plan cero intereses con la cual pueden adquirir dispositivos Apple hasta 36 cuotas sin intereses, así como iPhone for Life, programa de financiación con el cual el usuario podrá estrenar iPhone cada dos años y llevando el equipo pagará 25% menos en la cuota mensual, junto al Plan Retoma: Entrega tu smartphone o iPad actual como parte de pago de tu nuevo iPhone o iPad.