¿Cambió de parecer? Los confusos mensajes de Netflix sobre el uso de cuentas compartidas

En los últimos días algunos usuarios han manifestado estar confundidos por un anuncio de Netflix, con el que la compañía pretendía acabar la práctica de compartir cuentas.



Aunque en la cuenta de Twitter de Netflix España se publicó un trino sobre esta nueva política, en la página web este anuncio fue eliminado, generando dudas en muchos usuarios que desconocen si las medidas propuestas serán aplicadas.



“Sabemos que hay mucha confusión sobre cómo compartir Netflix. Como cada cuenta está pensada para una sola casa, desde hoy verás nuevas funciones con las que podrás controlar mejor tu cuenta. Y podrás seguir viendo Netflix cuando estés de viaje”, se lee en el trino.



Diferentes medios españoles señalaron que el plan inicial de Neftlix, al parecer, era que los usuarios fijaran una ubicación principal para así obligar a que cualquier dispositivo que ingresara a la cuenta, tuviera que conectarse a la misma red Wifi por lo menos una vez cada 31 días.



"Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal", dijo la firma a inicios de este mes.



Adicional a esto, la compañía habría planeado bloquear los dispositivos si alguien iniciaba sesión fuera de la ubicación principal o accedía frecuentemente a la cuenta desde otra ubicación.



Aunque Netflix no se había involucrado mucho en el uso compartido de las cuentas, ahora la compañía estaría revisando información como las direcciones IP, identificadores de dispositivos y la actividad de la cuenta para reconocer si un aparato no es parte de un hogar.



En ese sentido, una de las supuestas propuestas que había presentado la empresa para evitar el “uso fraudulento” de la plataforma era que los usuarios hicieran un “pago adicional” para permitirles tener miembros extra.



A pesar del revuelo que causó este anuncio, hasta el momento Netflix no ha confirmado que haya cambios en las políticas del uso de esta plataforma.