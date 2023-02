Colombiana lidera aterrizaje de Artemis, misión de la Nasa que lleva al hombre de nuevo a la Luna

El programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Nasa, que busca que el hombre regrese a la Luna, nombró a la colombiana Lili Villarreal como la encargada de la recuperación de la cápsula en el mar en su regreso al planeta Tierra.



Desde 1972, ninguna misión ha llevado una persona a nuestro satélite. Sin embargo, 50 años después, la Nasa prepara una nueva página de este capítulo que representaría una nueva era para el mundo.

Conoce a Lili Villarreal🇺🇸🇨🇴, la nueva jefa de aterrizaje y recuperación de @NASAArtemis. ¡Lili es responsable de entrenar a los equipos de NASA y @USNavy

para recuperar a la nave @NASA_Orion y la tripulación de la misión Artemis II!https://t.co/1pnwIEnYjN pic.twitter.com/nIkkmjQPiB — NASA en español (@NASA_es) February 8, 2023



La ingeniera de 48 años es la nueva directora de aterrizaje y recuperación de Artemis en el Programa de Sistemas Terrestres de Exploración. En este cargo será la responsable de velar por la seguridad de la tripulación.

La historia de Lili

Desde niña, la ingeniera Lili Villarreal se sentía atraída por la exploración espacial. De hecho, su interés nación cuando visitó el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy en Florida, el mismo lugar donde ahora es directora de programa.



Lea además: Imposible no llorar: heroico rescate de un perrito atrapado entre escombros en Turquía



"No sabía qué era el espacio hasta que vine al centro para visitantes, y vimos de cerca todos los cohetes exhibidos, y los trajes espaciales que fueron a la Luna", contó Villarreal.



Y agregó: "No podía creer que nosotros, la humanidad, hubiese logrado eso". "Me dije eso es lo que quiero hacer". La colombiana es graduada en Ciencias y tiene una maestría en Ingeniería aeroespacial del Instituto Georgia de Tecnología.



Le puede interesar: De Harry Styles a las Spice Girls: la curiosa 'playlist' para la coronación de Carlos III de Inglaterra



La colombiana trabajó después en la firma Boeing, en Seattle (Washington), y regresó a Florida para trabajar para la Nasa como contratista de Boeing. En la misión Artemis I fue responsable por la integración, ensamblado y prueba del cohete y la cápsula Orión antes de que los ingenieros llevaran el conjunto a la rampa de lanzamiento.



Los detalles de la misión

En diciembre pasado culminó la misión no tripulada Artemis I, luego del regreso de la nave Orión, que viajó por el espacio durante 25 días. Ahora, con Artemis II, cuatro astronautas volarán alrededor de la Luna en un intento de la Nasa para probar las capacidades humanas en el espacio profundo.



Esta será la primera vez que el cohete y la cápsula Orión emprenderán esa travesía con tripulación humana. Artemis II durará alrededor de 10 días y abrirá la senda para otras misiones en la superficie lunar.