IAB Beyond Digital, un evento virtual sobre la industria de la publicidad y marketing digital

El próximo 6 y 7 de septiembre se llevará a cabo 'Beyond Digital 2022', un evento desarrollado por iab., en el que se compartirá virtualmente todo sobre las últimas tendencias de la industria de la publicidad y marketing digital.



De la programación participarán líderes de los países en los que hace presencia la compañía en latinoamérica, junto con invitados de alto nivel, y speakers como Sir Martin Sorrell, Mitch Joel, Patricia Corsi y Eduardo Braun.



El evento ofrecerá a la audiencia el conocimiento y aprendizajes de más de 50 expertos del ecosistema latinoamericano en publicidad digital. Durante dos días se presentarán, a través de nueve ejes temáticos, 8 keynotes, 30 digital talks, 6 showcases y 4 upfronts.



“Es muy importante que las personas que están dentro de la industria estén al tanto de los cambios que se vienen dando tanto en al ámbito de la publicidad como en el marketing digital, es por este motivo que, el Beyond Digital 2022 es una plataforma que busca compartir ese nuevo conocimiento para así ofrecer las últimas estrategias de trabajo, explica Olga Britto, Directora General de IAB Colombia.



Para mayor información sobre cómo participar del IAB Beyond Digital, ingresa a la web del evento https://iabeyondigital.com/, donde además podrá seguir las sesiones previas Rumbo a Beyond Digital, espacios de conversación de los diversos actores y speakers más representativos de la escena digital de Latinoamérica.