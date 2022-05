Álvaro Ríos, el caleño que inventó las prótesis con Sistemas Biónicos e Inteligencia artificial

Un brazo biónico con súper tecnología, quizá, solo era pensado, algunos años atrás, para recrear alguna escena de película de ciencia ficción, pero hoy es una realidad para quienes han perdido una extremidad superior, gracias al importante avance tecnológico que ha logrado el caleño Álvaro Ríos Poveda.



Un líder en innovación e inclusión a nivel global, que ha buscado, que cada vez sean más las personas que se beneficien de la tecnología. Por eso, desde hace 20 años, comenzó a idear la forma de dar solución a aquellos que vieron lejana la posibilidad de volver a sentirse completos en sus cuerpos.



Y es que, atrás quedaron aquellas prótesis poco funcionales, que solo cumplían el objetivo de sustituir visualmente esta parte del cuerpo, cuando se atrevió a crear una con retroalimentación sensorial, que permite imitar los movimientos naturales del sistema músculo esquelético de los seres humanos, y mantener la sensibilidad del tacto y la temperatura.



“Lo que siempre quise, era hacer algo que realmente funcionara a largo plazo para las personas, que fuera una solución real para el paciente y que incluyeran gran tecnología”, dice este destacado inventor que, ahora implementa prótesis que integran los avances en sistemas biónicos, aplicaciones para organismos Cyborgs e inteligencia artificial con su desarrollo más actual, la mano artificial C-Hand, la cual funciona por control de gestos.



“Estamos hablando de gran tecnología y resistencia. Prótesis con aluminio en grado militar, lo último en sensores de nanotecnología e inteligencia artificial, y los mismos motores que van al espacio en naves para ponerlos, en conjunto, al servicio humano”, dice el experto.



Cuenta el caleño, que se formó como ingeniero electrónico en la Pontificia Universidad Javeriana, y que cuenta con una maestría en ingeniería biomédica de la Universidad Simón Bolívar, enfocada al área de Sistemas Biónicos, Prótesis Mioeléctricas y Prótesis Neurales, que sus trabajos han sido referentes para el diseño y elaboración de Tecnologías Biónicas alrededor mundo.



De su labor, se confiesa un apasionado empedernido, tanto que al culminar sus estudios profesionales en 1997, fue llamado a ser parte del Congreso Mundial de Ingeniería en Nisa, Francia, a presentar justamente, la primera prótesis mundial con retroalimentación sensorial.



Pero entre sus hazañas, no solo está haber devuelto la funcionalidad corporal a otros, sino que además, se ha hecho merecedor de importantes reconocimientos, como el logro del año pasado cuando fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Paz en la tercera Cumbre Mundial por la Paz, 2021, por su contribución a la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad en el mundo. Un mérito hecho a pulso.



Ha sido además, conferencista internacional, investigador, emprendedor y docente universitario en varios países, y también mentor de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBS) y Seedstars. Y recientemente, fundó ‘Human Assistive Technologies’ en México, la compañía pionera en el desarrollo de Sistemas Biónicos, reconocida como una de las organizaciones Top10 del mundo en ‘Hack Osaka 2021’ en Japón.



Y por si fuera poco, fundó la organización ‘Bionics for the world’, enfocada en crear soluciones accesibles para 40 Millones de personas en todo el mundo.



“El propósito de esta organización es unir a todas las personas que están trabajando en biónica, desde universidades, centros de investigación y compañías privadas, para lograr hacer sinergias y empezar a poner un granito de arena que lleve soluciones a las personas que lo necesitan sin tener que pagar los altos costos que implica llevar una prótesis como esta”, concluye el caleño que ahora se encuentra enfocado en integrar este sistema biónico a prótesis de miembros inferiores y ojos.