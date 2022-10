Mañana es el Día Nacional del Cepillado

Este 27 de octubre se celebra el Día Nacional del Cepillado en Colombia, por este motivo se estarán realizando diferentes actividades para recordarle al país la importancia de cepillarse adecuadamente y cuidar la salud bucal.



Los estudiantes de 3600 instituciones educativas privadas y públicas que cursan pre-escolar y primaria de diferentes ciudades del país, iniciarán a las 10:00 a.m. una jornada conmemorativa y lúdica al lado del Dr. Muelitas, en la que aprenderán, de manera divertida, la técnica correcta para realizar su limpieza dental.



Esta actividad tiene como objetivo hacer pedagogía para incorporar el uso diario del cepillado dental dentro de las rutinas escolares de los pequeños, para así poder fomentar hábitos saludables y sembrar la semilla del autocuidado de la salud bucal en la población colombiana.



“Esta celebración anual nos recuerda y nos invita a movilizarnos, desde los colegios, pero también desde los consultorios odontológicos y los hogares, para promover el buen hábito del cepillado dental diario como herramienta básica de una salud bucal, pues la misma tiene impactos importantes en la salud general, física y mental de las personas. Enseñar de forma divertida cómo cepillarnos los dientes le ayuda al país a disminuir los índices de prevalencia de caries dental y por ende, beneficia la condición y cantidad de dientes sanos que nuestros niños y futuros adultos tendrán en su boca”, explica la Dra. María Fernanda Atuesta, presidente de la Federación Odontológica Colombiana.



Para que los estudiantes comenzaran a motivarse días previos a esta celebración, se recomendó realizar actividades desde las asignaturas de arte y lúdica de los colegios para elaborar pancartas alusivas a la temática, dibujar ‘el cepillo de dientes del futuro’ y preparar coreografías para la tan conocida canción de Colgate: ‘Chikitime’.



La multinacional como promotora de la jornada, en alianza con asociaciones odontológicas como la Federación Odontológica Colombiana, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, la Alianza por un Futuro Libre de Caries, y otras instituciones como el ICBF, secretarías de Salud, la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, entidades prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, entre otras, tienen la intención de impulsar la importancia de la salud bucal desde las edades tempranas y reconocerla como parte del bienestar y calidad de vida del ser humano.



A las instituciones educativas de ciudades como Bogotá, Cali, Envigado, Medellín, Cartagena y Barranquilla que respondieron a la convocatoria para la participación de esta actividad lúdica, se les compartirá material pedagógico e instructivos del paso a paso, de cómo desarrollar la jornada en sus instalaciones y postear a través de redes sociales fotografías y videos de la celebración con el #DíaNacionaldelCepillado.



Los niños, junto a su cepillo de dientes, disfrutarán de la película ‘Los defensores de los dientes’, cantarán y bailarán el ‘Chikitime’ y realizarán la promesa de cuidado de los dientes ante el Dr. Muelitas, comprometiéndose a cuidar su sonrisa diariamente y durante toda su vida.



“Cada año esta celebración convoca cerca de 1 millón de niños y niñas entre los 5 y 11 años de edad; en 2022 queremos llegar a más, que se motiven a cepillarse, que lo hagan tres veces al día, sobre todo, antes de acostarse, y que quieran ir al odontólogo para cuidar su sonrisa y no solo cuando les aqueja un dolor o una afección en su boca. Colombia debe apostarle a la construcción de una cultura del cuidado de la salud bucal y el Día Nacional del Cepillado es una gran oportunidad para hacerlo”, finaliza la Dra. Atuesta.

Congreso odontológico en Cali



En la Universidad Santiago de Cali se llevará a cabo el XXXII Encuentro Nacional e Internacional de Investigación Odontológica, ENIO 2022, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre. Este evento contará con la participación de odontólogos, docentes, estudiantes de pregrado, posgrado, decanos y directivos de diferentes universidades.

Este encuentro será un espacio científico y académico en el que se socializarán las investigaciones llevadas a cabo en diferentes campos de la odontología por los 24 grupos vinculados a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, Acfo.



Se sumarán también al encuentro la Federación Odontológica Colombiana, FOC, y reconocidos investigadores y conferencistas de España, Brasil, México, Chile y Uruguay, con quienes se espera ampliar los horizontes de la profesión en el país a través de la investigación alrededor de los problemas de salud bucal.



“La realización de este encuentro, que es un espacio que fortalece los lazos entre los diferentes miembros de la comunidad académica del sector odontológico nacional e internacional, presenta a Colombia como una voz líder en la generación de conocimiento, brindando un espacio idóneo para compartir la experiencia investigativa aplicada a la clínica, a la educación y a la salud pública, de la mano de los expertos más importantes y establece puntos de vista fundamentales para el desarrollo futuro de la innovación en el sector”, afirmó la Dra. Gloria Balen, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología.



Con una programación de 4 días, serán presentadas y socializadas 222 investigaciones en 6 áreas del conocimiento: Salud Pública, Medicina y Patología Oral, Básicas Biomédicas, Prostodoncia, Cariología, y Educación Odontológica. Adicionalmente, se entregarán reconocimientos a las investigaciones destacadas en odontología. Y en su octava edición, el ‘Premio Colgate Palmolive y Acfo’ que cuenta con el apoyo de la Compañía Colgate Palmolive en Colombia, para este año entregará $54.000.000 con el objetivo de apoyar un proyecto de investigación con impacto social en la salud bucal de los colombianos.



Para la doctora Balen, “la investigación en Odontología se ve reconocida gracias al ‘Premio Colgate Palmolive y Acfo’, donde se exalta a docentes investigadores que participen con estudiante de pregrado en el país, en diversas temáticas: educación, pedagogía, evaluación e innovación, para así resaltar e incentivar la investigación de nuestras facultades, cuyos resultados aportarán a la salud bucal con un verdadero impacto social en beneficio de la población colombiana”.



Durante el evento se reunirá el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología , en su aniversario numero 60. Este ha contribuido a la formación de odontólogos en Colombia.