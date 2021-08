L a leche materna es el primer alimento natural que los seres humanos reciben. Con la lactancia no se necesita de otros líquidos, alimentos o vitaminas adicionales. Esa es una de las enseñanzas más recordadas en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se llevó a cabo del primero al 7 de agosto.



Nancy Milena Bernal Camargo, pediatra del Hospital Infantil Universitario San José, epidemióloga, consultora internacional de lactancia materna y docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, afirma que “la leche materna está compuesta por macro y micronutrientes como vitaminas: K, D, B12, , ácido fólico; minerales como el calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc, potasio y flúor, entre otros, que ayudan al fortalecimiento del sistema inmune de los bebés”.



Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la lactancia debe ser hasta los 2 años de edad o más, dependiendo de la necesidad del bebé y de la madre. “Debe ser exclusiva, sin agua, vitaminas, líquidos o energizantes hasta los 6 meses y de forma complementaria con otros alimentos hasta los 2 años, siempre y cuando no entorpezca el desarrollo del niño, ya que la leche materna es adecuada para los recién nacidos y durante los primeros meses de vida del pequeño.



Está cuadrada con la cantidad y porción perfectas de carbohidratos, proteínas y grasas. Además, las grasas que se absorben son de acuerdo al desarrollo que se tiene en cada momento”, añadió María Helena Hernández, nutricionista y dietista de la Secretaría de Salud de Cali.

La leche materna tiene dos etapas en la succión, según Lina María Hurtado Campo, enfermera de la Universidad Libre, quien pertenece al equipo de la ruta materno perinatal de la primera infancia de la Secretaría de Salud municipal. “Al inicio, cuando el niño empieza a succionar, la leche es clara, viene con más agua y azúcar para hidratar y calmar la sed del bebé. Posteriormente, casi al final de la toma, vienen todas las proteínas que le ayudan a ganar peso al niño y en ese momento la leche luce un poco más espesa”.



Por tal motivo, los niños que son alimentados con leche materna son menos propensos a enfermedades. Por el contrario, los que son alimentados con leche de fórmula o del mercado común, son bebés más débiles y propensos a sufrir de obesidad y diferentes patologías.



Estas especialistas coinciden en señalar que la lactancia trae grandes beneficios tanto para los bebés como para las madres. Algunos de ellos son:



Beneficios para la madre



1- Con el parto se genera un cambio hormonal y las mujeres tienden a ser más sensibles, están más expuestas y pueden sufrir alteraciones de tipo psicológico. Pero el hecho de amamantar les implica paz y sanidad mental.



2-Con la lactancia se genera la pérdida del peso que se ganó, ya que en el embarazo se tiende a acumular grasa.



3- Se tiene una recuperación del sistema reproductivo, el útero vuelve más rápido a su posición natural.



4-Previene algunos tipos de cáncer como el de seno, ovario y cérvix.



5- Ayuda a tener mayor tranquilidad y a la recuperación después del parto.



6-Con la lactancia hay más tiempo de descanso, ya que no hay que preparar biberones y no hay que movilizarse.



7- Alimentar al bebé con leche materna es más económico para mamá y papá, ya que la leche de fórmula es costosa.



8-Previene las hemorragias posparto, debido a que la succión de la leche ayuda a la producción de oxitocina, hormona que contribuye a reducir el sangrado después del nacimiento del niño y a contraer el útero.

Beneficios para el bebé

1- El proceso de la lactancia es más higiénico para el bebé porque no hay riesgo de contaminación con envases, recipientes o teteros. La leche no necesita control de temperatura o de calidad.



2. El vínculo entre la madre y el hijo al que amamanta se fortalece aún más.



3- El calostro contiene todos los anticuerpos, lo cual previene todas las enfermedades, incluso, ahora con el Covid -19 si la mamá está vacunada, transmite algo de anticuerpos en la leche

y esto actúa como protección.



4- La leche materna tiene todos los nutrientes, por tal motivo, los niños alimentados con esta tienen un coeficiente intelectual más elevado.



5- Con la lactancia los bebés no sufrirán de sobrepeso, debido a que la leche materna contiene las vitaminas esenciales y no tiene azúcares añadidas. Y es más factible que no desarrollen obesidad en su vida adulta.



6- Favorece el desarrollo de los músculos maxilares, ya que para la succión de la leche el bebé necesita un esfuerzo mayor, debe tener un buen agarre y utilizar todos los músculos de la boca y de la cara.



7- Cumpliendo el horario de alimentación adecuado, se le evita al niño el uso de chupos. Esto previene las infecciones de garganta, oído y nariz.



8- La leche materna previene enfermedades transmisibles como son las infecciones por virus, bacterias y hongos, ya que ayuda a que el sistema inmunológico del niño esté más fortalecido. Asimismo, previene patologías no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.



9- La lactancia tiene beneficios emocionales. Los bebés se convierten en niños más tranquilos y seguros en la toma de decisiones.



10- Aumenta hasta 4 puntos el coeficiente intelectual, esto implica un mejor neurodesarrollo permitiendo que sean más proactivos en el futuro.