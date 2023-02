¿Cómo combatir las estrías? Siga las siguientes recomendaciones para acabar con ellas

Las estrías son el dolor de cabeza de muchas personas, pues su aparición afecta su autoimagen. Contrario a lo que generalmente se cree, no solo aparecen durante el embarazo. Es común que también se asomen en la piel de los adolescentes, cuando se da un crecimiento o un aumento de peso rápido.



Las estrías son comunes tanto en hombres como en mujeres.

Para la dermatóloga oncóloga María Bernarda Durango Larios, las estrías no son más que una cicatriz ensanchada que aparece en ciertas partes del cuerpo como el tronco, las axilas, el abdomen, las mamas, la espalda y generalmente se presentan en los adolescentes cuando están aumentando de peso muy rápidamente o cuando están en su etapa de crecimiento. También se pueden presentar en el embarazo y en caso de obesidad también se pueden presentar.



De acuerdo con esta profesional, las estrías pueden ser de color rojo o blanco. “Las rojas suceden al inicio y se presentan de una forma rápida y se debe a que las fibras de colágeno y las elásticas se rompen formando este tipo de cicatrización. La extensión suele ser muy intensa y prolongada y también puede verse muy frecuentemente por el aumento de peso o a una pérdida del mismo, al igual que en la época del embarazo”.



Estas estrías generalmente pueden afectar un poco la parte estética de las personas, agrega la médica, pero hoy en día tenemos muchos tratamientos desde ciertos láseres que se utilizan de acuerdo al tipo de piel para mejorar estas cicatrices y se utilizan además, algunos productos antiestrías para tratar de eliminarlas.



“No todas las estrías se pueden eliminar. Las de color rosado o rojizo son que se pueden eliminar con mayor eficacia”.



Para que las estrías se tornen de color blanco deben pasar varios meses de la presentación inicial de estas.



“Las estrías rojas son estrías inmaduras, de una evolución muy rápida y las blancas son estrías de mucho tiempo, son más difíciles de tratar y como recomiendo, muchas veces se pueden utilizar cremas antiestrías para tratar de quitarlas y unos láseres especiales para mejorar la presencia de ellas”, comenta la dermatóloga oncóloga.



Después del embarazo generalmente estas estrías quedan y se presenta flacidez. Cuando hay estrías y flacidez, la doctora Durango Larios aconseja la visita al cirujano plástico para tratar de hacer una lipectomía (cirugía que permite tensar los músculos abdominales y eliminar el excesos de piel y grasa para un abdomen más plano y firme) para mejorar y lo que quede, sí colocar láseres especiales en manos de dermatólogos que tenemos el entrenamiento para tratar las estrías”.



Lea también: Así es el nuevo 'boom' de las cirugías estéticas para hombres



Estrías en la adolescencia



Según explica el Dr. Kevin Boyd, dermatólogo de la Clínica Mayo en Wisconsin, Estados Unidos, durante la adolescencia se producen muchos cambios. Algunos pueden ser difíciles de aceptar para los adolescentes, sobre todo cuando se trata de su cuerpo y de cómo se ven a sí mismos. Las estrías pueden ser uno de esos cambios.



Las estrías, se producen por el estiramiento excesivo de la piel. Otros factores que predisponen a las estrías en la adolescencia son el riesgo genético o los antecedentes familiares de estrías, el sobrepeso o la obesidad, el embarazo y los esteroides tópicos u orales.



Algunos padres y adolescentes recurren a internet para informarse sobre qué pueden hacer para combatir las estrías, lo que encuentran allí son consejos para probar una serie de supuestas "curas milagrosas", que varían desde el sedimento del café, al jugo de limón amarillo, pasando por la vitamina E y un sinfín de cremas. Algunas fuentes incluso recomiendan cubrir las marcas con papel film transparente. Puede ser difícil saber qué es verdad y qué es simplemente mito.



De acuerdo con el dermatólogo de Clínica Mayo “ciertos remedios caseros, como la manteca de cacao, los aceites de vitamina E y el glicol, prometen atenuar o hacer desaparecer las estrías. Lo más probable es que no ayuden a eliminar las estrías. Sin embargo, no le provocarán ningún daño si los prueba”.



Le puede interesar: El poder de la naturaleza: conozca los beneficios de la vitamina C



Desde el punto de vista médico, las estrías no requieren tratamiento porque no son dañinas ni dolorosas. Suelen atenuarse con el tiempo, con o sin tratamiento, pero puede que nunca desaparezcan por completo.

A algunas personas no les gusta el aspecto que le dan a la piel. Si a su hijo le preocupan las estrías, aquí tiene algunas opciones de tratamiento que sí son eficaces, según el experto de Clínica Mayo:



1.Crema con retinoides: Este medicamento ayuda a reconstruir el colágeno de la piel, lo que puede contribuir a que el tejido cicatricial tenga un aspecto más parecido al de la piel intacta y a mejorar la apariencia de las estrías.



2. Terapias con luz y láser: Estos tratamientos ayudan a estimular el crecimiento de colágeno o elastina en la piel y pueden reducir el aspecto rojizo.

3. Microdermoabrasión: Se trata de un dispositivo manual que aplica cristales en la piel, lo que afina la capa cutánea y le devuelve su aspecto normal.



Si le interesa tratar las estrías con crema con retinoides se debe consultar con el pediatra de acuerdo con la edad del menor y con dermatología, y se deben evaluar las mejores opciones de tratamiento.