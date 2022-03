Así es el nuevo 'boom' de las cirugías estéticas para hombres

Las cirugías estéticas se han venido normalizando con el pasar de los años, pues cada vez son más los hombres que acuden a estos procedimientos para realizar cambios en sus cuerpos y sentirse más cómodos consigo mismos. Es el acaso reciente de famososo como Miguel Varoni, o de los tratamientos estéticos que buscó el actor Ramiro Meneses (rejuvenecimiento avanzado en 3D con radiofrecuencia, sin cirugía).



Atrás quedaron los años en que ellos aceptaban con resignación aquello que se iba perdiendo con el tiempo: el pelo, la firmeza de la piel, el abdomen, y ahora se encuentran más preocupados por recuperar o mejorar la apariencia prepandémica.



“El concepto de que el hombre entre más feo es más hermoso ha cambiado. Y en la actualidad, verse bien y proyectar una imagen positiva para los demás, hablando de estética, se hace cada vez más importante. Principalmente, en aquellos que tienen cargos relevantes en sus compañías y que quieren lucir físicamente más agradables, más rejuvenecidos”, dice la reconocida médico cirujana Lina Triana, actual presidenta de la Sociedad Internacional de cirugía plástica estética ISAPS y Miembro Internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética (ASAPS).



Para ella, hoy en día el hombre es un poco más metrosexual que antes, por lo que verse como hombres mayores y descuidados ya no es una opción.



Según un estudio publicado por la Universidad Autónoma de Occidente y divulgado en un medio de comunicación nacional, “entre 2016 y 2018 los medios centrados en temas de belleza, moda y celebridades contribuían a que las personas se involucraran en la cultura fitness, una tendencia que en ese momento se relacionó con un aumento de este concepto en varios productos y servicios”. Algo que provocó que estos, a su vez se interesaran por mejorar la apariencia y por ende su percepción sobre sí mismos, yendo más allá del deporte, pues muchos, aún con rutinas, no conseguían una definición muscular acorde con el esfuerzo que estaban haciendo.



Cabe decir que esta tendencia creciente hoy se ha acuñado bajo el término ‘Daddy-Do-Over’, que agrupa un conjunto de procedimientos faciales y de contorno corporal quirúrgicos y no quirúrgicos.

Según un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y reconstructiva, los hombres se realizan alrededor del 30 % de los procedimientos.

Uno de los casos más publicitados en torno al tema de las cirugías masculinas lo ha protagonizado el reconocido actor y director televisivo Miguel Varoni, quien se sometió a una intervención quirúrgica de rejuvenecimiento facial y corporal, luego de sufrir los estragos del covid en su rostro y cuerpo.



El procedimiento fue tan exitoso y seguido en las redes sociales que no dudó en invitar a otros hombres, a través de sus redes. “La invitación es a que no tengan miedo, que se aventuren. Que se diviertan haciéndolo como yo me estoy divirtiendo. Que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad”.



Y acto seguido, otros más se sumaron a la lista de revelar sus secretos. Uno de ellos fue el también actor Ramiro Meneses, quien sin necesidad de pasar por el quirófano, se hizo algunos retoques en su cara, entre ellos levantamiento de cejas, contorno facial, papada y rostro, gracias a un procedimiento de radiofrecuencia fraccionada.



“En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años”, dijo el actor, al respecto.



Los procedimientos estéticos nacieron con la idea de ayudar a la construcción sana de la autoestima. Sin embargo, uno de sus riesgos es cuando se llega a los excesos. Foto: 123rf

Entre tanto, y según la doctora Lina Triana, las diferencias más relevantes entre los hombres y las mujeres, principalmente radican en la forma en cómo ellos evalúan los riesgos de la cirugía.



“Los hombres, a diferencia de las mujeres, no se dejan guiar por el impulso y la emoción. Ellos generalmente revisan todos los procedimientos y reflexionan en ¿cómo me lo voy a hacer?, ¿cuáles son los riesgos y cuidados? y ya cuando se deciden y les va bien con los procedimientos suelen ser muy fieles, es decir, difícilmente se hacen cambios estéticos en otras clínicas o cambian de especialistas”, explica la experta en cirugía estética y reconstructiva.



Otra de las grandes diferencias, explica Triana, radica en el tipo de procedimientos a los que se somete cada uno de los géneros. Mientras las mujeres acuden principalmente por cirugías como liposucción o procedimientos para disminuir grasa abdominal, aumento de glúteos y senos, los hombres buscan otro tipo de modificaciones.



“Los procesos que más se realizan ellos son el microtransplante capilar, la lipoescultura para definición corporal y principalmente los hombres mayores suelen acudir para realizarse la blefaroplastia, que consiste en retirar el exceso de grasa o piel localizada en los párpados, o plastias en el rostro”, cuenta la médica.



Cabe decir que, aunque parece que es un tema exclusivo de mujeres, el cabello también afecta directamente en la autoestima de los hombres.

“Nosotros también nos acomplejamos por nuestro cabello. Después de pasar por el procedimiento mi vida ha cambiado en casi todas las áreas, porque aumentó mi confianza al momento de socializar y presentarme con los demás”, explica Luis Solarte, quien se realizó hace poco el procedimiento de microinjerto capilar en Cali.



Entre tanto, modificarse la nariz también es otro de los procedimientos más comunes en los centros de cirugías, tanto en hombres como en mujeres, por lo que también se encuentra en el raking de las primeras ejecutadas por el género masculino.



Y qué hablar de aquellas cirugías que pocos conocen, pero que quizá también ellos desearían, la ginecomastia. Un procedimiento que se encarga de disminuir los pectorales retirando la grasa o las glándulas mamarias por pequeñas incisiones. Preferida por aquellos hombres que han sufrido de obesidad o que en algunas ocasiones, gracias a su genética, tienen un alto porcentaje de hormonas femeninas, por lo cual se desarrollan glándulas mamarias, algo que estéticamente no les va muy bien y por lo que muchos deciden acceder a este procedimiento.



No obstante, los galenos apuntan a que ellos siempre buscan tratamientos con una rápida recuperación, que no dejen cicatrices y que les permitan seguir con su vida habitual.



Otros procedimientos buscados por ellos

La Lipoaspiración de alta definición es la famosa cirugía que ayuda a definir la zona de los abdominales. Esta operación se basa en la utilización de una máquina que permite marcar el área que se quiere definir y hacer que la piel se pegue al músculo, se vea natural y estéticamente más bonita.



Para esta cirugía lo primero que el hombre debe tomar en cuenta es estar en su peso ideal, pues los resultados podrían no ser favorables en caso contrario. En el proceso no se corta el músculo, sino más bien se derrite la grasa, se hace una retracción de piel y mientras esa piel se pega se van diseñando las líneas por marcar.