La piel necesita atención para que permanezca hidratada, luminosa y bien protegida del sol. Es por esto que en los últimos años el cuidado de la piel se ha convertido en uno de los temas más relevantes para la salud.

Según la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Aseo de la Andi, para el 2021, el sector del cuidado personal y belleza arrojó una tendencia al alza en el cuidado, del 11% en el que los colombianos han cambiado su rutina de limpieza y cuidado de la piel.



Lo que pocos saben es que dentro de estos cambios ha sido protagonista el uso de productos que contengan vitamina C, gracias a todos sus beneficios. Y aún la mayoría no conoce a fondo todas las maneras en la que puede ser beneficiosa.



La vitamina C es un nutriente primordial para el cuidado de la salud y sobre todo de la piel, entre sus principales beneficios están que contribuye a la reparación de los tejidos, fortalece el sistema inmunitario y es esencial para muchos de los procesos enzimáticos del cuerpo que nos mantienen sanos, además de ser un potente antioxidante.



Cómo si fuera poco, la vitamina C ayuda en dos importantes procesos:



1. Es necesaria para la producción de colágeno en las células cutáneas.



2. Ayuda a proteger la piel de los radicales libres que dañan las células y aceleran su degradación, responsables de la síntesis de componentes de la piel como el colágeno.



De acuerdo con expertos en el cuidado de la piel de la marca O Boticário, “la vitamina C se encuentra de forma natural en una gran variedad de alimentos y la naranja siempre ha sido considerada como una de las frutas que tiene el mayor el contenido de este nutriente, pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que las fresas contienen más cantidad de vitamina C, incluso por encima de los cítricos”.



También se puede encontrar en muchos productos para el cuidado corporal de la mujer, como cremas, body splash, loción y jabones.



Cinco grandes beneficios



Por eso los expertos de la marca dan cinco grandes beneficios de la vitamina C en la fresa:



1. Tónico natural

Además de aportar humectación a la piel, las fresas también ayudan a tonificar y prevenir la aparición temprana de arrugas, según se cree popularmente.



2. Tratamiento excelente para el acné

Las propiedades de las fresas para el cuidado de la piel también podrían ayudar a reducir los brotes.



3. La fórmula de la vitamina C

Algunas de sus formulaciones, como el ácido L-ascórbico, son más activas que otras y se ha investigado y probado su utilidad como principio activo hidratante para el cuidado de la piel.



4. Aporta frescor

La vitamina C encontrada en las fresas se degrada cuando se expone al oxígeno, por lo que es más eficaz en darle una apariencia de frescura, hidratación y de luminosidad.



5. Neutraliza los radicales libres

La vitamina C neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro. También es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas para mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento.



Nueva línea

​

Es por esto que O Boticário presenta en su nuevo lanzamiento la línea de NATIVA SPA Morango Ruby es la mejor opción para obtener todos los beneficios de la fresa y su alto contenido de vitamina C.

Es ideal para hidratar la piel y tiene esa fragancia irresistible, además combina los beneficios de este nutriente con todos los que ofrece el Aceite de Quinoa para mejorar tu rutina de autocuidado. Descubre este nuevo combo que incluye: crema corporal, body splash y jabón líquido para que toda tu piel reciba solo lo mejor de la fresa.



Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C

Para ingerir cantidades recomendadas de vitamina C, consuma alimentos variados como:



Frutas cítricas (por ejemplo: naranjas y pomelos/toronjas) y sus jugos, así como pimientos rojos y verdes y kiwi, ricos en vitamina C.

Otras frutas y verduras, como brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates, que también contienen vitamina C.



Algunos alimentos y bebidas fortificadas con vitamina C. Lea la etiqueta del producto para saber si un alimento contiene vitamina C agregada.

El contenido de vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse. Afortunadamente, muchas frutas y verduras, se comen crudas.

Mitos y realidades

La vitamina c

​

Es un mito que la naranja tiene mayor contenido de vitamina c, dado que la fresa tiene hasta 70 % más de esta vitamina y con enormes beneficios para la piel, como recuperar la luminosidad y prevenir el envejecimiento prematuro.



Es un mito que la vitamina c es uno de los nutrientes que ayuda a los brotes de acné. El ácido salicílico es un ingrediente beneficioso para la piel porque tiene una acción antimicrobiana, antiinflamatoria que controla la oleosidad y es por eso considerado el activo más indicado para el tratamiento del acné.



El mejor nutriente antiedad es la vitamina A porque engloba la familia de ingredientes conocidos como retinoides que ayudan a la regeneración celular, producción de colágeno y elastina dentro de las fibras de la piel, ayuda a reducir las arrugas y líneas finas de expresión mejorando el tono, la textura y

reducción de imperfecciones.