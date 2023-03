Aprenda a mejorar su autoestima con estos cinco pasos

Problemas de socialización, apegos insanos, descuido en su apariencia física, constantes conflictos sociales. Estas son algunas de las señales principales de que una persona tiene la autoestima negativa.



La autoestima es un sentimiento que suele afectar a las personas por diferentes razones, pero es importante que una persona tenga autoconocimiento crítico en el que la percepción y valor que el propio individuo se da como ser humana sean claves para controlar sus emociones.



La autoestima se construye desde el interior, pero también inciden factores externo.



Viviana Carolina Zapateiro, psicóloga adscrita a Colsanitas, comenta que, por ejemplo, los niños en su infancia pueden tener momentos que, aunque socialmente se vean sencillos, generan el proceso de construcción de la autoestima de forma negativa. “A veces como padres somos muy exigentes y queremos que los niños se comporten como adultos; entonces no les damos la oportunidad de que ellos desarrollen esa capacidad de mejorar y de autorregularse, sino que en lugar de eso, empiezan a sentir la necesidad de aprobación de los demás”, comenta Zapateiro.



En el día a día, se debe analizar la forma en la que se define y conceptualiza la aceptación y valoración propia, no debe basarse únicamente en la construcción del “cómo creo que soy”, también se debe revisar las cualidades que caracterizan a cada persona.

Algunos psicólogos comentan que el uso de constante de las redes sociales aumenta los casos de bajo autoestima ya que suelen compararse con apariencias y estilos de vida de los demás.



Hay cuatro señales principales que hablan sobre una autoestima negativa:



1. Problemas de socialización: suele ser una característica común de las personas con un bajo autoestima, son tímidas o con miedo a socializar que muchas veces conectan las reuniones interpersonales con los pensamientos negativos que se tienen sobre sí mismo.



2. Apegos insanos: una persona con autoestima negativa suele desarrollar apegos inseguros generando dependencia física, psicológica o afectiva con otras personas. Rara vez, suelen poner límites y puede ser permisiva con los demás así le estén haciendo daño física o psicológicamente.



3. Descuidan su apariencia física: esta señal suele ser muy controversial. Muchas veces este tipo de personas atenta contra su cuerpo en extremos, no siempre suelen hacerse daño físico, pero sí le restan importancia a su aseo y cuidado, o por el contrario, buscan siempre autoexigirle a su imagen generando inseguridades y buscando la aprobación de otros.



4. Constantes conflictos sociales: suelen tener constantes problemas con las personas que están a su alrededor, esto se debe a los pensamientos negativos que se construye sobre sí mismo. La recurrencia de este tipo de comentarios afecta la confianza y como consecuencia, la autoestima, además, suele generar problemas con otros pues lo pueden considerar como la victimización en repetidas ocasiones.



5 consejos para elevar su autoestima

La psicóloga Viviana Zapateiro brinda los 5 consejos para mejorar la autoestima:





1. No se compare: en la época de las redes sociales, las comparaciones son muy ocurrentes y afectan mucho más de lo que se espera. Es importante entender que cada persona tiene sus procesos y que no todos tienen las mismas circunstancias en la vida. Limite el uso de redes, coloque horarios específicos para utilizarlas y, recuerde que cada persona vive la vida de formas diferentes.



2. Trabaje en sus propios pensamientos: su prioridad siempre debe ser usted mismo. Haga listas de actividades o acciones que pueda cumplir y beneficien su bienestar, pero no olvide que equivocarse es normal. Tome el tiempo que vea necesario, algunos procesos llevan más tiempo que otros, pero todo es para mejorar. No olvide que es importante valorar cada meta que logre por más pequeña que sea.

No se autoexija en extremo, organice sus pensamientos y planifique las ideas que considere no lo dejan avanzar.



3. No tenga rencores, perdónese: muchas veces los comentarios negativos a sí mismo es uno de los hábitos más complicados de controlar. “Una buena forma de mejorar su autoestima es escribiendo aquellas cosas por las que se perdona, y proponiéndose nuevos retos que nutran su amor propio como hacer ejercicio, leer, caminar o comer algo que le guste y hablarse a sí mismo con palabras positivas”, explicó Zapateiro.





4. Busque apoyo de especialistas: es importante buscar ayuda especializada cuando se vea que la situación está fuera de control. La autoestima trabaja de la mano de varios esquemas de pensamientos que pueden verse afectados por experiencias traumáticas. Es clave reconstruir el autoconcepto, la autoaceptación, la autodefinición y la autovaloración hasta llegar a la autoestima positiva y hasta haber pasado por unos procesos de perdón y entendimiento.



5. Mejore sus relaciones interpersonales: fortalecer este tipo de habilidades mejora el entorno y la confianza propia. Es importante mantener una comunicación asertiva donde se escuchen y entiendan los diferentes puntos de vista. Un buen entorno social puede ayudar a que las personas fluyan en diferentes espacios y mejoren su confianza.



