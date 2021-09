El libro para que las mujeres trabajen su autoestima escrito por Valeria DeBotas

Valeria DeBotas, escritora, coach, entrenadora mindfulness y sexóloga, presentó hace pocos días su segundo libro, Lovefulness. Es dedicado a las mujeres que buscan fortalecer su autoestima, cultivar el amor propio, romper con creencias que las limitan y mejorar en todos los ámbitos de su vida.



Es además la autora del Manual para Solteras DeBotas y la creadora de Solteras DeBotas, comunidad de la que hacen parte más de 250.000 mujeres en Colombia y Latinoamérica. Su objetivo es recordarles que tienen la libertad para escoger la vida que desean, que eso importante abrir sus mentes y romper tabúes. Busca que todas se empoderen emocionalmente y logren ser independientes afectivamente.



Sobre su segunda obra escrita, la profesional cartagenera quien también es publicista y participa como sexóloga y educadora en el programa Buenos Días Colombia, del Canal RCN, habló con El País:



¿Cómo nace la idea de escribir un libro para trabajar la autoestima?



Desde hace varios años empecé a dictar charlas y talleres sobre autoestima a mujeres, empresas y demás. Entonces, me dije: “qué chévere que una mujer que no ha podido asistir a mis talleres pueda hacerlo a través del libro y poner en práctica los ejercicios que he dictado para fortalecer la autoestima, que todas puedan leerlo y que empiecen a trabajar más en sí mismas. También aproveché el confinamiento para escribir. ¡Qué maravilla haber aprovechado todo este tiempo libre! y esa disposición que tenía para materializar mi libro y ayudar a muchas mujeres a trabajar en sí mismas. Recopilé la información que había dictado en mis talleres y charlas. Y medité muchísimo, puse en práctica lo que escribía.



¿Qué encontrarán las mujeres en su nuevo libro?



Es un libro interactivo, con ejercicios prácticos, test y reflexiones para las mujeres que desean trabajar en sí mismas en el fortalecimiento de su autoestima. Está dirigido a esas mujeres que desean construir una fuerte autoestima desde las bases, porque suelen decirte, “quiérete”, “valórate”, pero nadie te dice cómo puedes hacerlo, el libro te ayuda a través del mindfulness. También escribo acerca de las creencias limitantes. Ese conjunto de ideas que tenemos acerca de algún tema pueden ser limitantes o potenciadoras. Cuando tengo una creencia limitante, no me deja avanzar en algún aspecto de mi vida, ya sea el amoroso, financiero, laboral, el libro ayuda a detectar esas creencias y trabajar en torno a ellas.

¿De qué se trata el mindfulness?



Es una técnica que se usa para fines terapéuticos. Se trata de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Su creador fue Jon Kabat-Zinn a finales de los años 70, se percató de los poderes de la meditación sobre la mente y lo aplicó como terapia complementaria para sus pacientes. Esto te ayuda a concentrarte mejor, reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el bienestar general.



¿Qué es la autoestima?



Tiene que ver con la forma cómo nos proyectamos hacia el mundo. El concepto se ha trivializado un poco. La gente suele creer que la autoestima solo tiene que ver con el aspecto físico, pero es la manera cómo te percibas, cómo creas que eres tú lo que hará como te desarrolles ante el mundo, ante los demás, cómo afrontes los retos y dificultades de la vida. Si no te respetas o no te valoras, será difícil que te vaya bien, porque no tienes esa estabilidad emocional que te brinda la autoestima.



¿Cuál es una de las creencias limitantes más comunes?



La más común: “Todos los hombres son iguales”. Esta idea te hace ver lo malo de todo y está relacionada con “la profecía autocumplida”. En mis sesiones de Love Coach, hay mujeres que dicen que “todos los hombres son unos perros”. Pero cuando analizamos la historia y sus creencias, me encuentro con que ellas tenían codependencia, no se daban cuenta y elegían únicamente a hombres que eran ‘perros’ y luego reafirmaban la creencia. Hasta que se percataron de ello y empezaron a sanar y romper con su creencia limitante. Esto les permitió tener una relación sana consigo mismas y mejores relaciones amorosas.



¿Qué tipo de ejercicios se pueden encontrar al leer el libro?



Van a encontrar muchos ejercicios, desde meditaciones, hasta ejercicios de escritura terapéutica, ejercicios para construir buenos hábitos, ejercicios autorreflexivos. Está hecho para que lo rayen, lo personalicen y coloreen, pero, sobre todo, para que reflexionen. Está dividido en capítulos: Autoconciencia, Autoaceptación, Autorresponsabilidad, Autocuidado y otros pilares. El libro define cada uno y da un ejercicio de cómo trabajarlos. El mindfulness permea el libro, hay una meditación para trabajar cada pilar.

¿Se puede empezar a leer desde cualquier pilar de la autoestima?



Recomiendo que inicien leyendo tal cual está el libro, luego vayan haciendo los ejercicios en orden. La idea es leerlo lento, disfrutarlo, poner en práctica cada ejercicio. Al final hay un capítulo en donde les pregunto cuál es el pilar en el que se sintieron más débil. Después de leer el libro, pueden trabajar en la autoestima.



¿Para fortalecer la autoestima, por cuál pilar se empieza?



Por el de la autoconciencia y el amor propio. Es empezar a ser consciente de sus decisiones, preguntarse si eso que está haciendo hoy la está llevando a sanar o a esa vida que quiere tener. Darse cuenta de que ciertas cosas suceden por las decisiones que sigue tomando, por los patrones que repite. Ese cambio que necesita debe surgir a partir del amor. A partir de allí se desarrollan los demás pilares.



¿Cuál suele ser es el pilar más débil? ¿Con cuál ejercicio se fortalece?



El de la autoaceptación. Hay un ejercicio ‘la meditación del reconocimiento desnudo’. Inicie con una respiración consciente, visualice algo que considere un defecto o que no le guste de usted. Mientras proyecta ese aspecto negativo, intente aceptar la situación sin juicio. Cuando lo logre, va a empezar a aceptarse más. Repita este ejercicio varias veces, para cualquier otro aspecto de la vida.



‘Los autos que la llevan a un lugar mejor’



Autoconciencia:

Despertar, vivir el presente, prestando atención a sus asuntos y siendo consciente de lo que debe sanar.



Amor propio:

Cualquier proceso de crecimiento personal debe estar acompañado del amor. Es estar para usted misma y no juzgarse.



Autoconocimiento:

¿Si no se conoce, cómo se va a querer? Conozca sus motivaciones en la vida. Pregúntese: ¿Quién soy?, no ¿qué tengo?



Autoconfianza:

Reconózcase como auténtica, única. Crea en sus capacidades, que puede aprender cosas nuevas y salir de situaciones difíciles.



Autoaceptación:

Comprenda que es valiosa pese a sus errores y aunque no tenga el cuerpo perfecto, es digna de amor.



Autorresponsabilidad:

Entienda que no tiene la culpa de las cosas que le pasan, no puede controlar la forma que los demás actúan, pero es responsable de darles poder o no y de tomar mejores decisiones.



Autoafirmación:

Aprenda a respetar sus creencias, a poner límites, a decir “no”.