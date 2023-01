"Ya no puedo pronunciar esa palabra": Petro sobre supuesto apoyo ruso en campaña presidencial

El presidente Gustavo Petro se refirió, sin mencionarlo directamente, a las acusaciones que se hicieron en su contra hace algunos días en las que se aseguró que, supuestamente, su campaña presidencial habría recibido apoyo ruso por medio de redes sociales.



El momento surgió en medio de un acto que se desarrolló en la Casa de Nariño en donde el Consejo Nacional de Planeación le presentó al mandatario las recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que les fue expuesto hace unos meses.



Mientras el Presidente estaba contando una anécdota relacionada con la construcción de un alcantarillado en Bogotá, Petro hizo alusión a los rusos y relacionó la palabra con las acusaciones.



"Yo había tenido la experiencia de joven que hice un barrio con la comunidad, primero nos tomamos los terrenos y en 15 días la comunidad hizo un alcantarillado sin un peso de ayuda. ¡Pobre!, pero como estaban los rusos, ya no puedo pronunciar esa palabra porque (risas)", expresó Petro en su intervención.



Frente al PND, el primer mandatario manifestó que la planeación del Estado ha venido decayendo por la corrupción.



"La planificación fue cayendo, degradándose a tal punto de que algo que había cuidado el Estado colombiano y es que en los escenarios institucionales de la planificación gubernamental no hubiese corrupción, sino tecnocracia más bien. Los últimos escándalos que la prensa ha desatado nos muestran que allí se construyó un fuerte espacio de corrupción de los recursos públicos", expresó Petro.



Y reiteró: "Esa es la degradación más grande que una institución de planificación pueda tener, porque si lo que va a planificar está planificando es el robo pues que puede esperar la sociedad. La labor de planificación salió de los marcos ideológicos sean mercantiles, sean de socialismo de Estado y pasó a la planificación del crimen", sostuvo.



Petro, además, manifestó que es lamentable como el Estado colombiano, teniendo los recursos, no atiende los problemas más urgentes de los ciudadanos.



"Muy correlacionado con lo que está sucediendo con la política y el Estado colombiano y su sociedad (...) la capacidad de planificación del Estado se deterioró profundamente, en tema concretos aquí uno le da hasta pena de ver cómo, aun teniendo recursos, porque es un Estado que cuenta con algunos, es impotente para resolver los principales problemas de la sociedad", expresó.



Finalmente, el Presidente aseguró que no está de acuerdo con la forma en la que un Gobierno tiene que trabajar con el presupuesto y PND que deja la administración saliente.



"Eso está mal calibrado en mi opinión, no está bien que un gobernante elegido con un mandato se pase año y pico tratando de aplicar el plan que ya el mandato popular no legitimó, no significa que sea contrario, pero me parece que esas normas deberían reformarse un tanto ya para el futuro", expresó Petro.