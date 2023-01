La nueva 'puya' del Comandante del ELN a Petro por el fallido cese al fuego 

Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, actual comandante del ELN, volvió a lanzarle dardos al Gobierno Nacional por la crisis que se generó en los diálogos de paz por el anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego que no se dio.

La incomodidad del grupo criminal se dio luego de que Petro hablara del cese al fuego sin que se hubiera llegado a un arreglo oficial en la mesa de negociaciones.



"No se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos si no participó en su construcción. Eso es del 'ABC' en la teoría de negociación o resolución de conflictos. Hay que conversar sobre la situación creada por el Gobierno, de la cual no tenemos ninguna responsabilidad. Más bien somos víctimas", explicó García a algunos medios internacionales.



El Comandante del ELN también cuestionó que se haya incluido a su organización con otros grupos ilegales, ya que no comparte la misma propuesta de la llamada Paz Total del Gobierno Petro.

“El Gobierno quiere darle estatus político a bandas y grupos paramilitares y no tiene claro qué proceso debe seguir con ellos, y busca con el ELN abrirles camino, cosa que es muy peligrosa para el proceso de paz", indicó.

Finalmente, García indicó que antes de volver a la mesa de diálogos, se debe resolver la tensión que se presentó por el fallido anuncio de paz total emitido por el Gobierno a finales del 2022.