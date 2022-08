"Voy a guardar un silencio prudencial": Duque a tres días de entregarle el poder a Petro 

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a lo que hará después del 7 de agosto que dejará de ser el presidente de Colombia. Duque aseguró que por un tiempo guardará un silencio prudencial, pero reiteró que siempre defenderá sus principios y los intereses de Colombia.



“Después del 7 de agosto voy a guardar durante un tiempo un silencio prudencial, hay que darle espacio a la nueva administración para que empiece, como lo he dicho, yo no reconozco enemigos políticos y mi voz siempre se escuchará proactivo y constructivo frente al país”, afirmó Duque en declaraciones a medios.



Y reiteró: “Lo que sí no tendré es voto de silencio, es que seguiré de manera clara y vehemente enfrentando no solamente los autócratas, sino a las dictaduras que tanto amenazan a América Latina, donde yo vea que se está perdiendo la democracia, ahí estará mi voz para defenderla”.



El presidente Duque además contó que en los próximos meses se dedicará a temas académicos internacionales, particularmente en materias como el medio ambiente y la migración, dos de sus principales banderas durante el Gobierno.



“Yo amo este país, amo la democracia, amo la iniciativa privada,

amo el medio ambiente, voy a estar vinculado a temas académicos internacionales, voy a estar participando en causas internacionales en las que he podido participar en los temas de ambiente, migratorios”, afirmó Duque.



Frente a la petición del Gobierno electo que solicitó dejar a los integrantes de la Primera Línea y que participaron en actos en el marco del paro nacional, Duque aseguró que quienes están capturados es por cometer delitos, no por hacer parte de la Primera Línea o por ser jóvenes.



“Aquí se han hecho capturas a quienes han cometido delitos, incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar Palacios de Justicia, quemar centros de atención de la Fiscalía, establecimientos de comercio, destruirlos, vandalizarlos son delitos, ellos han sido capturados en ejercicio de las facultades, que se ha encontrado una evidencia contundente”, explicó Duque.



Finalmente, las declaraciones del presidente se dan en medio de la entrega de un apartamento que se le realizó a la familia de la menor fallecida Salomé Rangel Molina, quien murió en medio de un atentado cometido en Ciudad Bolívar contra el CAI del barrio Arborizadora Alta en Bogotá.



“Frente al terrorismo no pueden haber contemplaciones, no pueden haber tratamientos preferenciales, ni mucho menos atenuantes, porque son la más vil forma de corrupción, cuando se pierde el respeto por la vida y la integridad del prójimo es la más grave de todas las corrupciones”, afirmó el presidente Duque frente al lamentable hecho.