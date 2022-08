"Costará unos $2.400 millones": Coordinadora de acto de posesión de Gustavo Petro

Finalmente serán cerca de $2.400 millones lo que costará el acto de posesión del presidente electo, Gustavo Petro, y no $5.000 millones como se había asegurado hace unas semanas.



Así lo confirmó Marisol Rojas, coordinadora de comunicaciones del evento, quien explicó que el gobierno saliente de Iván Duque deja un presupuesto de $1.859 para este acto que, al sumarlo con los impuestos, terminaría siendo de al rededor de $2.400 millones.



Lea además: José Gregorio Hernández no aceptó el Ministerio de Justicia en gobierno de Petro



"El costo que siempre han hablado de $5.000 millones o de $4.000, eso no es así. El gobierno que sale deja un presupuesto de $1.859 millones si se suman los impuestos, estaríamos hablando de alrededor de $2.400; creo que lo que hubo fue una sumatoria con el dinero establecido para este tipo de actividades, viajes y demás que están en el contrato", indicó.



De igual manera, Rojas manifestó que los casi $2 mil millones que deja el gobierno de Duque es el presupuesto que siempre se ha establecido para ese acto. Además, detalló que lo que sí diferenciará la posesión de Petro con la de los mandatarios anteriores es que en esta ocasión el acto no será solo para políticos y diplomáticos.



Al respecto, Rojas detalló que este 7 de agosto en Bogotá se habilitarán corredores en la zona de la Plaza de Bolívar, por la carrera séptima y octava, para que los ciudadanos puedan presenciar el acto de posesión de Gustavo Petro como Presidente de la República.



"Esta es una posesión de mando totalmente diferente a todas las que se han realizado en el país, en Latinoamérica y el mundo, porque es una posesión del pueblo. El presidente Petro ha querido que esta posesión no sea únicamente para un grupo exclusivo de personas, sino que tenga la participación, ojalá, de las regiones", comentó Rojas.



Lea también: Hoy se discutió en la plenaria del Senado la nueva convocatoria de candidatos a Contralor



Finalmente, precisó que otros de los cambios que tendrá el evento es que no habrá alfombra roja, ni se realizará el acto conocido como "besamanos". Además, este año serán más de 100.000 invitados.



"Normalmente aquí se tenía acostumbrado, en las transmisiones de mando, que hay un momento, después del acto protocolario en la Plaza de Bolívar, ya en la Casa de Nariño, se hace el besamanos. Cada presidente va pasando y saluda al presidente a su familia. Ese saludo se cambió por saludo presidencial", puntualizó Rojas.