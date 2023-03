Voto digital y un sistema mixto: las polémicas que rodean a la reforma al código electoral

Además de que la reforma al Código Electoral carga con la polémica que envuelve al registrador nacional, Alexánder Vega, hay varios artículos que han vuelto a calentar la discusión en el Congreso.



Entre ellos están el voto electrónico, el sistema mixto electoral y la creación de nuevos cargos en las delegaciones departamentales de la entidad.



Y fue la discusión sobre la implementación del voto electrónico la que generó tensión en el debate del pasado miércoles, ya que, de ser aprobado, la Registraduría deberá implementar medios tecnológicos para realizar el proceso de una manera confiable.



Sin embargo, varios senadores se pronunciaron en contra, porque, pese a que el artículo expresa que se debe garantizar la transparencia electoral, para ellos el documento no es claro en cuál sería el mecanismo para lograr ese propósito.



“Cuando uno tiene una maquinita, todo queda concentrado en ellas. Entonces, las posibilidades de fraude aumentan, porque todo se concentra en las máquinas que tiene unos software que tradicionalmente pueden entregar el código fuente, pero no la arquitectura”, sostuvo Ariel Ávila, congresista por la Alianza Verde.



“Esto es para garantizar la transparencia electoral. No sacrifiquemos la democracia por las máquinas. El escrutinio y preescrutinio genera mucha desconfianza. Aquí lo que hay es un negocio con las máquinas, si aquí nadie tiene negocios con Alexánder Vega, ¿para qué vamos a aprobar algo que pone en riesgo la democracia?”, agregó.



A su vez, el senador independiente Humberto de la Calle señaló que es un tema que se debe “tomar como un grano de sal”, ya que podría ser contraproducente para el proceso.



“La gente dirá: ‘claro, cómo ese de La Calle es un viejito, no le gusta lo de la tecnología’. Me da mucha pena con ustedes, pero la primera contabilización de datos por sistematización se hizo en la época en la que yo era registrador”, añadió.



Asimismo, para Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, “los países que instauraron dicha modalidad de voto han tenido que retroceder al voto manual”.



Otra de las polémicas alrededor de la reforma al Código Electoral también incluye la implementación de tecnologías para desarrollar el proceso de autenticación del votante.



“La integración de tecnologías para el voto debe observar mecanismos que garanticen la separación de los actos de autenticación del votante, el acto de sufragio y el acto de conteo, para evitar la identificación del sufragante”, dice el Artículo 243 del texto propuesto.



Además, el proyecto plantea que sea únicamente la Registraduría la encargada de hacer el reconocimiento facial de los votantes.

En ese sentido, la representante a la Cámara ‘verde’ Catherine Juvinao alertó sobre las facultades que podría tener el Registrador Nacional si ese punto de la iniciativa es aprobado.



“Alexánder Vega quiere crear un monopolio para que la Registraduría tenga una nueva función que hoy no tiene, y que es manejar todos los temas de autenticación digital del país”, dijo.



Y el senador de Cambio Radical David Luna mencionó que “el Artículo 37 que entrega a la Registraduría la facultad de reglamentar y adjudicar los sistemas de autenticación e identificación biométrica gesta un monopolio. Esto va en contra de la libre competencia. Solicitamos eliminarlo”.



Sin embargo, su coequipero Carlos Fernando Motoa propuso ante la Comisión Primera del Senado que se incorpore el voto totalmente electrónico.



“¿Por qué no se incluye el voto electrónico como una de las modalidades de voto válidas si ya fue creado en leyes anteriores, que además están incumplidas? Desde la antigüedad hasta nuestros días los pueblos que han contado con modelos de gobierno que se precian de ser democráticos han recurrido al voto manual. ¿Mantendremos estos métodos?”, indicó.



Además, ante los reparos de otros congresistas porque sería un proceso que no genera confianza, el senador respondió que es viable pensar en una Registraduría capaz de brindar información sobre una elección en tiempo real “que permita a los veedores, medios de comunicación y órganos de control detectar anomalías en vivo”.



De otro lado, el proyecto buscaba crear el nuevo cargo de un registrador en cada departamento que estuviera vigilado por la entidad nacional.

Según el documento, las funciones de esos nuevos registradores serían las de “supervisar las funciones de los delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral” y “celebrar contratos dentro del ámbito de las competencias que se les asignen”.



No obstante, los artículos 14 y 15 que le darían forma a esa figura fueron votados por siete senadores para eliminarlos y nueve para mantenerlos, por lo que fueron retirados de la iniciativa legislativa.



Una de las voces más críticas ante ese punto fue la del senador Ariel Ávila, quien alegó que la creación de esos nuevos cargos aumentaría significativamente la burocracia en la entidad de orden nacional.



“Esos nombramientos de registradores departamentales, en un año electoral, podrían modificar sustancialmente. Le digo aquí al registrador Vega y al senador Deluque, si quieren volver autoridades municipales a los registradores, eso los vuelve de libre remoción y nombramiento. Se imagina a Alexander Vega nombrando a 1122 registradores”, señaló Ávila.



En respuesta, el ponente Alfredo Deluque sostuvo que “no queremos hacerle un favor a Alexánder Vega”, sino que pretenden “profesionalizar la Registraduría”.