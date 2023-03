"Una verdadera calumnia": Petro cuestiona a fiscal Barbosa por declaraciones sobre cocaína

Como una "verdadera calumnia" catalogó el presidente Gustavo Petro las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, quien arremetió contra la política de drogas que plantea el Gobierno Nacional.



Durante su viaje a República Dominicana, Barbosa señaló que en el legislativo ronda una idea del Gobierno en el que buscan legalizar "toda la cadena del narcotráfico".



Lea además: Regulación del cannabis superó quinto debate y queda a tres de ser aprobado en el Congreso



“Estoy enfrentando esa criminalidad y ese narcotráfico en Colombia, en donde a través del Congreso de la República, el Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos. Esa es una situación que estamos viviendo. Imagínese ustedes legalizar la importación de precursores químicos para legalizar la producción cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República”, aseveró el Fiscal General.



Conforme a esto, el presidente Petro indicó en su cuenta de Twitter, que el fiscal está confundiendo a los campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes.



Le puede interesar: ¿Llegó el fin de los 'gota a gota'? Gobierno dice que otorgará microcréditos a bajo interés



"Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros" trinó el mandatario.



Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros. https://t.co/nYGetRqvxP — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023



A su vez, el senador Iván Cepeda se pronunció sobre las declaraciones del fiscal y uniéndose a la crítica de Petro indicó que lo que hizo Barbosa es una "traición a la patria".