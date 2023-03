Senado negó la moción de censura en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez

Este miércoles fue hundida en el Senado de la República, la moción de censura que convocó el partido Cambio Radical en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



Fueron 57 senadores, en su mayoría de la coalición de Gobierno, los que acabaron de negar la moción de censura a la ministra y solo 16 votaron por su salida, varios de la oposición.



Cabe mencionar que es la segunda vez que la alta funcionaria del Gobierno Petro, supera esta esta moción, pues en diciembre del año pasado, en la Cámara de Representantes, se hundió esta propuesta que dejaría a Vélez sin su cargo.



Ante el hundimiento de esta propuesta, el congresista, Miguel Uribe Turbay, señaló que seguirán haciendo control político pensando en los colombianos.



"Ha sido negada la moción de censura en contra de la Ministra de Minas. Quienes hoy la apoyan asumirán también la responsabilidad política de la destrucción que este gobierno representa. Seguiremos haciendo control político serio y sensato, pensando en los colombianos", precisó Uribe Turbay en su cuenta de Twitter.



Tras la votación, la presidenta de la Comisión III del Senado, Clara López, integrante del Pacto Histórico, sostuvo que “¡Nuestra ministra Irene Vélez lo está haciendo bien! Con 57 votos en contra se hundió la moción de censura que no buscaba otra cosa que deslegitimar el trabajo impecable de una ministra que está trabajando por la transición minero energética”.



Por su parte la ministra Vélez agradeció a la plenaria el respaldo. “Esto es un respaldo al gobierno y también es respaldo a la política de transición energética , estamos tomando decisiones en la direción correcta, en la justicia social, ambiental y la eocnómica que son los pilares de la paz total para que haya las transformaciones”.



Incluso Vélez fue más allá y se consideró como una heroína, “somos muchas las policarpas que hoy estamos haciendo el cambio, los hacemos en el gobierno y con ustedes los hacemos en el Congreso”.



Desde Cambio Radical, también partido opositor, el senador David Luna, consideró que “otra moción de censura que no prosperó en el Congreso. Pueden más los acuerdos políticos que la responsabilidad. Le insistiremos al país: se avecina un fenómeno del niño para el que no estamos preparados y que nos llevaría a riesgo de racionamiento. Nosotros seguiremos alertando”.



Cabe recordar que en los próximos días el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también será citado a un debate de moción de censura y el Congreso ha trascendido que el canciller Álvaro Leyva también será citado.

