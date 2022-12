Video: Incendio consumió una parte de la estructura de la iglesia de Salento, Quindío

Un incendio, al parecer ocasionado por un corto circuito, se registró en la madrugada de este sábado en la iglesia 'Nuestra Señora del Carmen' del municipio de Salento, en Quindío.



De acuerdo con lo manifestado al respecto, el incendio inició en el costado izquierdo del templo ocasionando daños a una parte de la estructura del lugar.



"Sentimos como una explosión como una explosión y luego otra más pequeña, entonces me desperté, pero no pensé que fuera dentro, pensé, que era aquí en la calle pues porque en estos días usted sabe que suena la pólvora y todas estas cosas", indicó el sacerdote José Balmore a Blu Radio.



Le puede interesar: "El peso se devaluó porque los dólares de la cocaína ya no llegan a Colombia": Petro



Según se indicó, la conflagración no dejó personas lesionadas, pero sí dañó cerca del 20% de la infraestructura de la Iglesia, viéndose afectados algunas figuras religiosas.



Al respecto, Sebastián Rodríguez, vigía del patrimonio, explicó a otros medios que el incendio dejó daños en paredes, sillas y una parte del techo de la Iglesia, así como “daños en un cuadro de la virgen de Guadalupe, en una escultura de yeso de San Antonio y en unas figuritas en madera que hacen parte del pesebre".

En la madrugada de este sábado, se presentó un fuerte incendio en la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Salento, Quindío. Las llamas consumieron parte del techo del templo, la sacristía y algunos elementos religiosos.



🎥Video tomado de redes sociales pic.twitter.com/YrEpZZn5cz — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 17, 2022



Las autoridades del municipio explicaron que el incendio no provocó daños que puedan ocasionar un colapso de la Iglesia, sino algunas afectaciones a los cielos rasos y el sistema eléctrico del recinto.



​"Se nos presenta un incendio estructural al interior de la iglesia afectando la parte estructural y los bomberos evitaron que se propagar a las viviendas vecinas que todas están construidas en material altamente combustible como es el bahareque y se pudo evitar una afectación mayor", detalló David Echeverry, coordinador de la oficina de gestión de riesgo de Salento en diálogo con Caracol Radio.