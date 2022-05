Un giro a la salud e impulsar la economía: las principales propuestas de Federico Gutiérrez para llegar a la Presidencia

Salud y pensión

​

Impulsaré la construcción, remodelación, dotación y puesta en operación de al menos 10 hospitales y 40 centros ambulatorios.



Crearé una plataforma de operabilidad para los diferentes procesos en el sistema de salud. También implementaré un mecanismo virtual de compra de medicamentos; tarifas para los gastos de salud y una autonomía sanitaria en temas de proveedores.



Además, haré una alianza entre las aseguradoras y los prestadores, y crearía rutas de atención integral de todos los niveles de complejidad.



Pondré en marcha al menos diez iniciativas de investigación y desarrollo para la producción nacional de medicamentos e insumos para salud.



Lea también: ¿Cómo quedaría el panorama de Latinoamérica con las elecciones en Colombia?



En el tema pensional, aumentaré los subsidios para los adultos mayores sin pensión, reduciré el tiempo de cotización de 25 a 22 años para los trabajadores que ganen el salario mínimo mensual, fortaleceré Colpensiones, mantendré los fondos privados de pensiones y no modificaré la edad de jubilación ni del régimen de la Fuerza Pública.

Para cerrar las brechas de acceso

a la salud, implementaré pagos por resultados a EPS y hospitales, garantizando el giro puntual de recursos a la red hospitalaria.

Educación



Reduciré la deserción escolar a una tasa del 2,5 %; aumentaría la escolaridad en menores. Habría gratuidad en la educación superior para estratos 1, 2, y 3; haré alianzas para fortalecer el bilingüismo, daré becas y estímulos; aumentaré la formación técnica y tecnológica, y brindaré conexión y energización, además de garantizar la alimentación escolar.



Asimismo, con programas de convivencia, fomentaré que las comunidades educativas sean verdaderos entornos protectores para la permanencia de los estudiantes a través de apoyo psicosocial, modelos flexibles e inclusión, además de transporte escolar, alimentación y jornadas complementarias. Graduaré a un millón de estudiantes de once en áreas técnicas y doble titulación en áreas técnicas y tecnológicas, articuladas con el sector productivo.



Seguridad



Trabajaré contra el crimen organizado, implementaré una unidad contra el atraco, profesionalizaré y especializaré la Fuerza Pública.



Para la lucha contra el narcotráfico contaré con una política basada en tres frentes: sustitución de cultivos con enfoque de desarrollo agrario y territorial; visión de la adición como un problema de salud pública y fortalecimiento de la capacidad operativa para desarticular la cadena del narcotráfico. Promoveré la convivencia ciudadana con un modelo que inicia desde los hogares y familias y se enfatiza en la prevención y la cultura; crearé una justicia alternativa y cercana al ciudadano con fortalecimiento de los mecanismos de la justicia no formal como Casas de Justicia y sistema de justicia cercana al ciudadano, para mejorar el manejo de los conflictos. Y me comprometo a combatir las disidencias.

Igualmente, haré un acompañamiento especial para la población juvenil, con la intención de evitar que caiga en estructuras criminales.

Eliminaré las tareas que desvíen las funciones constitucionales de la Fuerza Pública, a través de la participación de personal civil en labores administrativas



Economía

​

Impulsaré la actividad empresarial sostenible, trabajaría en el emprendimiento, emplearé reformas que faciliten oportunidades, les daré incentivos a las empresas, facilitaré la generación del empleo, enfocándome en la formalización de las mujeres y jóvenes, e implementaré una política de austeridad.



Haré obligatoria la facturación electrónica, cumpliré la regla fiscal, modificaré y modernizaré el estatuto tributario para aumentar el recaudo en todos los municipios y departamentos. También emplearé reformas que fortalezcan la institucionalidad y utilizaré mecanismos que permitan hacerle vigilancia al uso de recursos públicos. Además, facilitaré el acceso a créditos. Adicionalmente, en materia de empleo me propongo generar 1,2 millones de puestos de trabajo para mantener la tasa de desempleo por debajo del 9 %. Mi objetivo es crecer en forma sostenida por encima del 5 % anual durante el cuatrienio 2022-2026.

Reduciré los gastos de funcionamiento en un 10 % para aumentar la inversión social.



Le puede interesar: Registraduría reitera llamado a campañas presidenciales para postular testigos electorales



Medio Ambiente



Trabajaré por una minería responsable, la cual considero indispensable para una transición energética. No permitiré la extracción ilícita de minerales, aumentaré la inversión en la exploración e incentivaré la refinación; incrementaré el uso de energías limpias, y convertiré el sector petrolero en el motor de la transición energética. Me comprometo a reducir la deforestación en 54 mil hectáreas al final del cuatrienio, principalmente en la Amazonía, para cumplir con el 50 % de la meta de “cero deforestación neta a 2030”. Mi apuesta es invertir más de un billón de pesos en las áreas protegidas, páramos, bosques, humedales, ríos y la vida marina para proteger los ecosistemas que tiene el país. Impulsaré una política de normalización de tierras y la vinculación de comunidades locales en la estrategia de restauración, control territorial y uso en actividades legales. Estos procesos me permitirán resolver los conflictos del uso del territorio en sectores críticos por la deforestación, pero estarán atados a acuerdos de conservación. Esto se hará avanzando en el catastro multipropósito.