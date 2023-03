Ucrania anuncia apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Kiev

El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, anunció el pasado viernes que su país está avanzando hacia la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional, CPI, en la capital de ese territorio, Kiev.



"Hoy, el consejo de ministros de Ucrania aprobó un memorando entre el gobierno ucraniano y la Corte Penal Internacional, que permitirá la apertura de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Ucrania en un futuro próximo", declaró el Fiscal.



En esa línea, durante una rueda de prensa en Leópolis, en el oeste del país, señalo que “la oficina permitirá al fiscal de la CPI investigar más a fondo los crímenes internacionales cometidos en Ucrania", también agregó que "Sin embargo, de momento no existe ningún mecanismo jurídico que permitiría a la CPI enjuiciar por crimen de agresión a los que planificaron y lanzaron esta guerra brutal", asimismo comentó "para eso se necesitaría un tribunal internacional especial".



Ucrania está en la búsqueda de crear un tribunal especial que juzgue a los dirigentes rusos.



La CPI lanzó su propia investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, gracias a que Kiev aceptó su jurisdicción, si bien ni Ucrania ni Rusia son miembros de la corte, creada en 2002.



En virtud de un cambio en el Estatuto de Roma, que determina el funcionamiento de la corte, esta puede perseguir el crimen de agresión desde 2018, pero no en el caso de países no miembros, como Rusia.



De otro lado, Prigozhin pidió al presidente Zelenski, quien había prometido defender Bajmut, “el tiempo necesario" que ordene a las tropas ucranianas retirarse de la ciudad, que en gran parte está destruida.



“Si antes nos enfrentábamos a un ejército ucraniano profesional, que luchaba contra nosotros, hoy vemos cada vez más personas mayores y niños. Luchan, pero su vida en Bajmut es corta, un día o dos”, advirtió Prigozhin.



Por medio del video del jefe de Wagner se ve a un hombre mayor y dos jóvenes que piden a Zelenski, frente a la cámara, que les permita marcharse.



En esa instancia, el mando militar ucraniano reconoció el martes que la situación era “extremadamente tensa” en Bajmut.



El mismo día, Zelenski constató un aumento de “la intensidad de los combates” alrededor de la ciudad, que contaba con unos 70.000 habitantes antes del conflicto. Ahora quedan unos 4.500, según las autoridades locales.



El Estado Mayor ucraniano no dio precisiones este viernes sobre la situación en Bajmut, y se limitó a señalar que el ejército había repelido 85 ataques rusos en el conjunto del frente en las últimas 24 horas.



Rusia por su parte calificó de incursión de “saboteadores” ucranianos un incidente ocurrido el jueves en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania.



Según los servicios de seguridad rusos, el grupo disparó un coche y mató a dos civiles e hirió a un niño en el pueblo de Lyubechane, justo en la frontera con Ucrania. El Kremlin aseveró que Moscú "tomará medidas" para impedir futuras incursiones ucranianas. Las fuerzas de seguridad rusas, FSB, dijeron haber encontrado una "gran cantidad de explosivos" en la zona.



Por su parte, la presidencia ucraniana desmintió las afirmaciones y lo tildó de “provocación deliberada” por parte de Rusia para justificar su invasión.



Las autoridades rusas reportaron esta semana varios ataques con drones ucranianos en Crimea, una península anexionada por Rusia en 2014, por primera vez, un dron se estrelló en la región de Moscú, sin causar daños ni víctimas.



Asimismo, el viernes, varias fuentes de las fuerzas del orden, citadas por la agencia TASS, reportaron la explosión de un dron en la región de Kolomna, a unos 100 km al sureste de Moscú.