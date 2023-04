Todo o nada: llegó el día definitivo para la Reforma a la salud en la Comisión Séptima del Congreso

“Esta semana el Gobierno tendrá que poner el acelerador para negociar con los partidos. Seguramente serán arreglos burocráticos mucho mayores que los que hay actualmente, para tratar de no perder esa porción de la coalición que resulta importante no solo para la reforma a la salud, sino para los otros grandes proyectos que se están alistando en esta legislatura”.



Así lo expresó el consultor político Álvaro Benedetti, a propósito del inicio de la hora cero de la reforma al sistema de salud del Gobierno Nacional, puesto que desde hoy se definiría si una de las mayores promesas de campaña del hoy presidente Gustavo Petro podrá mantenerse en pie.



En efecto, está previsto que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes inicie el debate de la ponencia de la iniciativa que fue radicada hace más de dos meses, pero que estaba ‘congelada’ por la polémica generada por su contenido.



Le puede interesar: Petro suspenderá parte de su agenda en EE.UU. para reunirse con la oposición venezolana



“La semana pasada se desnudaron las voluntades. Por un lado, de los partidos, de quererse levantar de la mesa, y, por otro lado, del Gobierno, de radicalizar su postura frente a lo que la ministra Carolina Corcho ha defendido a capa y espada. Esta es una semana en la que seguramente la Comisión tomará muy en consideración los puntos de discordia e intentará ir zanjando el debate”, señaló Benedetti.



Asimismo, el panorama para la iniciativa se complica más porque dos de los grandes alfiles del Mandatario, los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras, y David Racero, respectivamente, no están en el país, ya que hacen parte de la comitiva que acompaña a Gustavo Petro en su visita a Estados Unidos.



Sin embargo, según la revista Semana, el Ejecutivo todavía tiene un ‘as bajo la manga’ para sacar de cuidados intensivos la iniciativa, que sería la presentación de un documento que incluiría varios de los cambios que han propuesto los partidos Conservador, Liberal y la U.



El medio de comunicación informó que fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño dijeron que “el texto se pondrá a consideración del Congreso el martes (hoy), para que sea analizado. Contiene cambios para el Gobierno, pero no serían los más de 130 planteados dentro de las proposiciones publicadas por la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, en compañía del partido Conservador con su presidente, Efraín Cepeda, sino 88”.



Le puede interesar: "Menos sanciones, más democracia": Petro sobre cumbre de Venezuela en Bogotá



De hecho, señalaron que no se acogían todas las proposiciones, puesto que, según el Gobierno Nacional, ello “cambiaría prácticamente la totalidad del proyecto”.



Además, de acuerdo con Semana, el pasado martes los directores de los ‘azules’ y la U le presentaron las 133 modificaciones al presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, en una reunión a puerta cerrada.



Entre las proposiciones se plantea que “se debe lograr el aseguramiento social en salud, como un sistema público, único, universal, eficiente y solidario, a través de prestadores públicos, privados y mixtos, permitiendo progresivamente el acceso de los servicios de educación, información y fomento de la salud”.



De ser aprobado ese artículo, una de las principales polémicas del proyecto radicado por el Ejecutivo, que propone que el sistema de salud sea exclusivamente público, quedaría atrás.



Otro de los cambios está relacionado con las entidades gestoras de salud y vida, que reemplazarían a las EPS: “Deben garantizarle a la población a cargo los servicios y tecnologías necesarios para atender sus riesgos en salud, mediante las redes integrales e integradas de servicios de salud, en los lugares donde sus afiliados a cargo habitan, estudian o trabajan, así como la totalidad de los servicios primarios en el nivel municipal”.



Dos días después de ese encuentro, el Ministerio de Salud les informó a las colectividades que la mayoría de las 133 propuestas modificatorias que habían presentado no serían incorporadas en la ponencia que se debatirá mañana.



Según indicó el presidente del Partido Conservador, luego de recibir el documento con los artículos que harían parte de la discusión, lo remitieron a sus equipos técnicos para que los analizaran “y el balance es que del total de las proposiciones, solamente acogen el 27 % y rechazan el 73 %”.



Le puede interesar: Esta fue la carta en la que ‘Tirofijo’ nombró al canciller Álvaro Leyva vocero de las Farc



Añadió que “de las prioritarias, que son el modelo mixto, la libre escogencia y gestoras de salud y vida haciendo auditorias, acogen solo 19 de 95, menos del 20 %”, y aseguró que “si esas condiciones persisten el martes (hoy), el Partido Conservador votará negativo el proyecto a la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el Gobierno Nacional”.



Justo un día después de esa aseveración, varias versiones periodísticas anunciaron que el Ejecutivo le habría pedido la renuncia a varios altos funcionarios que hacen parte de los partidos Conservador, Liberal y la U.

Según Semana, se trataría de los viceministros de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, conservador; de las TIC, Sergio Octavio Valdés y Nohora Mercado, militantes de la U, y de Vivienda, Felipe Arbouin y Aníbal José Pérez, pertenecientes al liberalismo.



Según otros medios, en esas renuncias, que habrían sido solicitadas por la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, se incluiría también la de María Constanza García, otra de las viceministras de Transporte, con la que serían seis los funcionarios que saldrían del Gobierno de Gustavo Petro.