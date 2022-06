¿Todavía no hay acuerdo? Lo que se sabe de la posible alianza entre Hernández y Fajardo

El candidato Rodolfo Hernández se refirió a la reunión que tuvo con los integrantes de la coalición Centro Esperanza, para concretar una posible unión de ellos a su campaña, y aseguró que aunque hay disposición para hacerlo, también hay límites a la modificación de su plan de gobierno.



De acuerdo con lo manifestado por el exalcalde de Bucaramanga, él no tiene planeado modificar la esencia de las propuestas que presentó a los colombianos previo a la primera vuelta, por lo cual, se tomará unos días para estudiar las conclusiones a las que llegó con Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo, quienes estuvieron en la reunión.

"Lo que no voy a permitir es que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores. Eso no, porque eso no fue lo que votó la gente. Mejorar sí, escuchamos, estamos abiertos, nos agrada que el doctor Fajardo esté pensando en apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene", dijo Hernández en diálogo con Radio Nacional.

Con relación a lo propuesto por los miembros de la coalición con los que se reunió, Hernández fue enfático en que será él quien analizará cada una de las opiniones presentadas por los cuatro políticos, quienes con anterioridad manifestaron que lo que buscan es tener un programa de Gobierno que después se convierta en el plan de desarrollo para la posible administración del exalcalde de Bucaramanga.



Aunque aún no hay un acuerdo concreto, la coalición Centro Esperanza tienen amplias coincidencias con Hernández, por lo cual, él informó que el plazo pactado para tomar la decisión es el próximo lunes 6 de junio. Además, aseguró que de darse la unión, esta buscará "unificar un programa de trabajo que sea mucho más rico, en beneficio de la vida de la gente más pobre de Colombia".



"Las tengo que considerar. Si agregan valor, bienvenido. El corazón es ayudarle a todos los colombianos, especialmente los más pobres. Un país rico es un país sin pobres", precisó el Candidato Presidencial.



Cabe recordar que el excandidato Sergio Fajardo, al referirse al diálogo con Hernández, indicó que "nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de Gobierno, a encontrar las coincidencias, mirar donde tenemos que hacer ajustes y el propósito es que si logramos avanzar en los temas que nos preocupan, debemos avanzar".