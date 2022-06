Rodolfo Hernández: ¿Qué es lo que le pide la Centro Esperanza para apoyar su candidatura?

En los próximos días se conocería que la mayoría de miembros de la coalición Centro Esperanza llegarían a la campaña del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderado por Rodolfo Hernández, en compañía de Marelen Castillo.



Las reuniones oficiales entre ambas partes comenzaron este jueves. En horas de la mañana el candidato Hernández sostuvo un desayuno con los miembros del Nuevo Liberalismo, en cabeza de Juan Manuel Galán, de dicho encuentro también habría humo blanco para una posible adhesión.



Pasadas las 10:00 de la mañana, Hernández se reunió con el excandidato Sergio Fajardo, quien llegó con Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya. En la reunión, que duró un poco más de dos horas, los políticos empezaron a compartir sus coincidencias, así como los temas que los separan.

Lea además: "Lo que Colombia tiene que hacer es votar y votar bien": Iván Duque sobre segunda



Cristo aseguró que hasta ahora comenzaron las reuniones con el candidato Hernández y explicó que lo más importante es que haya acuerdos programáticos entre las partes.



“Comenzamos hoy las discusiones en un buen ánimo, son dos propuestas de cambio que se enfrentaron en primera vuelta, nos ganó la de Rodolfo Hernández, vamos a ver si es posible que coincidan los dos programas de Gobierno, porque aquí de lo que se trata es de trabajar conjuntamente para sacar el país adelante de la miseria, de la pobreza, de la violencia, hay muchos temas por discutir”, afirmó Cristo.



Respecto al programa de Gobierno del candidato Hernández, Cristo destacó que existen notorias coincidencias frente al cambio de lucha contra la corrupción, implementación del acuerdo de paz, entre otros.



Los miembros de la Centro Esperanza le hicieron un llamado al candidato Hernández frente al respeto a la institucionalidad, por las mujeres y frente a las incidencias que podría traer una posible conmoción interior, que Hernández acogería ante un eventual Gobierno.



“Eso merece una discusión a profundidad, temas del sector agropecuario, de política internacional, de la eliminación de Embajadas, en fin, hay muchísimos temas para discutir y vamos a hacerlo en los próximos días. Vamos a estar trabajando los equipos, a revisar los distintos temas, a discutir hasta donde podemos llegar a acuerdos”, expresó Cristo en declaraciones.

Lea también: Partidos tradicionales cada vez más cerca de anunciar su adhesión a Rodolfo Hernández



Por su parte, Amaya destacó que el candidato Hernández es una persona que escucha las posiciones de los demás y evalúa lo que le expresan las demás personas.



“No solo escucha, sino que también si se le dan argumentos él entiende y acepta que pudo haber cometido imprecisiones, las cosas que se le plantearon sobre todas estas preocupaciones, él ha escuchado con atención, soy muy optimista, vamos a llegar a un acuerdo por el bien de Colombia”, afirmó Amaya.



El exgobernador también se refirió a la campaña del Pacto Histórico: “Mientras otros simplemente se van a una tarima a echar discurso, nosotros queremos dedicar el tiempo de estudiar muy seriamente el programa, con rigurosidad las propuestas, de aclarar las dudas que se tienen, por eso el primer gran tema es el de mujer”.



Amaya reiteró que a Hernández se le hizo un llamado particular frente a la participación de las mujeres en las diferentes aéreas y al respeto por el Congreso de la República.



“La mal interpretación que se le hizo, que él dijo sobre su esposa, pero también sobre otra cosa que dijo en otro momento en el papel de las mujeres. Acepta que fue una imprecisión, y no solo lo acepta, sino que está dispuesto a dar un mensaje en la dirección correcta de unas propuestas serias, no solo es lo que se dice sino lo que se hace, vamos despacio, esto requiere tiempo”, expresó Amaya.

Le puede interesar: Así se ve el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio



Por su parte, el senador Robledo aseguró que una de las mayores coincidencias entre las partes es que no habrá un continuismo del Gobierno del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Robledo afirmó que esa figura política está fracasada y rechazada por parte de los colombianos.



“Vamos a precisar programáticamente qué es lo que hay que hacer para poder reconstruir la economía, o sino, no es posible salir adelante, uno no puede seguir haciendo demagogia y hay que mirar con todo el cuidado ese problema. Estamos apenas empezando a construir esto”, expresó Robledo.



Los dirigentes de la Centro Esperanza aseguraron que no coinciden con la visión de cambio que tiene el candidato presidencial Gustavo Petro.



Frente a los rumores que surgieron de la negociación de Ministerios entre Fajardo y Hernández, el candidato aseguró que aún no se ha concretado esa posibilidad, porque ni siquiera han oficializado la alianza.