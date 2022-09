"Tiene un problema de existencia": la llamativa explicación de Petro sobre el senador Flórez 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al caso que protagonizó el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, en la ciudad de Cartagena, quien en estado de ebriedad, insultó a un grupo de policías y a los recepcionistas del Hotel Caribe que no le permitieron ingresar una mujer al hotel.



El mandatario colombiano aseguró que el senador estaría demostrando tener problemas de personalidad y soberbia que estaría haciendo notorios por haberse elegido como senador.



“Allí hay indudablemente unos problemas de personalidad, de vida, de existencia, que se agudizan por las soberbias que dan por ser, creencias tontas, ahora como soy parlamentario entonces soy más, todos nosotros experimentamos”, afirmó Petro en entrevista con Noticias Caracol.



Y reiteró el presidente: “Yo me acuerdo cuando entré por primera vez al Congreso, uno cree que llegó al escenario del poder que agarró el mundo, esos son cuentos, estupideces”.



El presidente también afirmó que Flórez tenía la oportunidad de cambiar y seguir, debido a que no había cometido ningún delito, además rechazó el machismo que aún está presente en la sociedad.



“Él tiene ahí su oportunidad porque en el fondo no cometió delitos, pero tiene un problema de existencia, si uno quiere ser un buen parlamentario, un buen político, lo primero que uno tiene que quitarse de la cabeza es la soberbia, sobre todo el machismo, el hombre es peor, las crianzas machistas de los hombres, el parlamentario es simplemente un sirviente de la sociedad”, explicó Petro.