Una relación sin paz: la nueva pelea de Petro y Duque, ahora por el origen de las disidencias

Nuevamente los presidentes Gustavo Petro e Iván Duque tienen diferencias públicas, esta vez por unas declaraciones del presidente Petro a Noticias Caracol, en las que aseguró que el expresidente Duque contribuyó a la creación de las disidencias de las Farc.

“Las disidencias fueron construidas por Duque, con todo el respeto que me merece, la política de destruir el proceso de paz construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir las Farc armada para que siguiera existiendo la excusa de la guerra, no lo hicieron sino parcialmente, entramparon, hicieron trampas”, afirmó Petro.



El presidente Petro aseguró que su Gobierno quiere lograr consolidar la paz total en todo el territorio nacional.



“Se trata de ponerle punto final a eso, ya no más, se acabó la violencia, las Farc pasa a la historia como movimiento guerrillero, allá la responsabilidad histórica, pero nosotros no vamos a continuar con una guerra que se puede detener”, afirmó Petro en la entrevista.

Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente Duque respondió a las declaraciones de Petro diciendo que las disidencias nacieron antes de su gobierno y él lo que hizo fue combatirlas.



“En abril de 2018, antes de las elecciones presidenciales, la Fundación Ideas para la Paz presentó este escalofriante reporte sobre las disidencias de las Farc. En mi gobierno las combatimos, no las premiamos ni las equiparamos al Estado”, afirmó Duque en su red social.

Frente a la oposición y a los reclamos que se le han hecho al presidente Petro, el mandatario aseguró: “La oposición tiene que ser un poquito más inteligente”.

Por otro lado, Diego Molano, quien fue ministro de Defensa del Gobierno Duque trinó: "Nuestro Gobierno siempre defendió a los Colombianos ante amenaza, violencia y narcotráfico de las disidencias FARC en varias regiones de Colombia".

Finalmente, durante la entrevista, el presidente Petro aseguró que no tiene ningún problema de salud, únicamente la tos que ha tenido en las últimas semanas y que le quedó como secuela de una fuerte gripe.



“Son toses alérgicas que me han acompañado durante décadas, cada vez que cojo una gripa queda la tos, entonces como yo vivo de hablar, entonces afecta porque las reuniones, conferencias o los discursos, a veces paso momentos difíciles, para hablar en Naciones Unidas me costó trabajo, es un tema alérgico y pasa, estamos superando”, expresó Petro.