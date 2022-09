"Las disidencias fueron construidas por Duque para excusarse en la guerra": presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un duro comentario contra la política de Iván Duque, en el que asegura que el expresidente no implementó el proceso de paz con las Farc, para crear las disidencias, y así excusarse y seguir pagando la guerra.



“Las disidencias fueron construidas por Duque. La política de destruir el proceso de paz construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir las Farc armadas, para que pudiera seguir existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente, entramparon, hicieron trampas”, dijo a Noticias Caracol.



Además, el mandatario afirmó que la cocaína con la que se hizo el entrampamiento de 'Jesús Santrich´ fue financiada por la DEA y que fue entregada por uno de los agentes, incluso, indicó que hay declaraciones ante la justicia que lo probarían.



El presidente Petro también habló de los requisitos económicos para cumplir los acuerdos de paz y culpó a miembros del gobierno Duque de sembrar minas que podrían complicar el cumplimiento de sus promesas electorales.



“Se ha dicho y debe ser así que hay que cumplir los acuerdos de paz con las Farc. El primer punto del acuerdo es que 3 millones de hectáreas fértiles se deben entregar al campesinado, ¿alguien se ha preguntado cuánto cuesta comprarla para no entrar a pelear con los señores dueños para que no digan que es una expropiación?", precisó el mandatario.



De hecho, aseveró que las hectáreas que se deben entregar, podría costar entre 10 o 20 millones de pesos, lo que en total alcanzaría los $60 billones.



Por otro lado, el mandatario afirmó que el gobierno de Duque dejó temas sin resolver, "como por ejemplo el tema de la gasolina. Son más ni menos que casi 40 billones de pesos, solo por poner un ejemplo”.