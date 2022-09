"Pusimos a Colombia en el centro de debates fundamentales": Petro sobre su visita en EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un balance de la visita que sostuvo en Nueva York, Estados Unidos, desde el pasado domingo 18 de septiembre hasta este jueves 22.



Durante esta semana, el presidente tuvo reuniones de alto nivel con funcionarios del Gobierno norteamericano, congresistas, organizaciones y con líderes de otros países del mundo, también participó en encuentros y foros.



“La agenda fue intensa, importante en la medida que pusimos a Colombia en el centro de debates fundamentales para la humanidad, es un protagonismo que el país necesitaba tener y que pusimos de qué hablar, de qué debatir, pusimos temas que son fundamentales”, afirmó el mandatario colombiano en declaraciones.



El presidente Petro aseguró que su Gobierno sí se interesará en temas que involucren al territorio nacional pero a nivel mundial, también afirmó que durante la visita al país norteamericano se demostró que Colombia tiene una posición política.



“Dejamos la tradición de ser un loro repetidor de lugares comunes y de estrategias que pertenecen a otro tipo de intereses ajenos al interés colombiano y latinoamericano. Hoy se puede decir con certeza ante el mundo, que Colombia es independiente, soberana, tiene una posición política y quiere intervenir en los principales problemas que aquejan a la humanidad”, afirmó Petro.



El mismo día que llegó a Nueva York, el presidente Petro se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, del encuentro, el mandatario aseguró que le habló al funcionario norteamericano sobre el fracaso que, para él, ha sido la política antidrogas.



“Le expresé el fracaso absoluto de la política de guerra contra las drogas. Hay millones de muertos y centenares de detenidos en América Latina y Estados Unidos que no son de la guerra contra las drogas, pero es un balance que sólo ha dejado como beneficiarios a organizaciones cada vez más poderosas de la mafia”, afirmó Petro en ese momento.



Al cierre del domingo, el presidente Petro se reunió con colombianos en el sector de Queens. El lunes el mandatario sostuvo reuniones con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, miembros de Eurasia y Linkup Global, y con el secretario John Kerry, enviado presidencial especial para el Clima de Estados Unidos.



El mismo día, el presidente Petro, junto al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, participaron en la mesa redonda dos de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de la ONU.



“Concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Cambiará el poder desigual del mundo, el poder desigual de nuestras sociedades, nos permitirá encontrarnos a nosotros mismos, afianzar nuestra identidad y conectarnos de más y de mejores maneras con el mundo”, afirmó el presidente Petro.



El martes fue el motivo principal del viaje del presidente Petro a ese país, esto por su participación en la 77° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde hizo una intervención de un poco más de 20 minutos, discurso que centró principalmente en un llamado al mundo para luchar contra las drogas.



“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes”, destacó el mandatario colombiano.



En su intervención, el presidente también reiteró la importancia de buscar la paz y de luchar contra el cambio climático, particularmente en preservar la selva amazónica.



"Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión”, afirmó el mandatario.



El mandatario colombiano además reiteró: ¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada”.



Durante la jornada, el presidente también se reunió Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea; con Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres; con Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan); y con el senador, Patrick Leahy.



Petro también participó en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria en donde planteó elevar a la categoría de derecho mundial la soberanía alimentaria.



“¿Podemos en los tratados de libre comercio, colocar una cláusula de salvaguarda que permita la soberanía alimentaria? ¿Podríamos colocar en un estatus mundial el derecho de prioridad para usar la tierra fértil, no en la producción de combustibles para los carros, sino en la producción de alimentos para los seres humanos?”, expresó Petro en su intervención.



El miércoles se reunió miembros del Council of the Americas, con David Malpass, presidente del Banco Mundial; con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega; y con el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.



Finalmente, uno de los encuentros más esperados era el que se iba a dar entre los presidentes Petro y de Estados Unidos, Joe Biden, en medio de una cena ofrecida en el Museo Americano de Historia Natural como motivo de la asamblea.



El cruce de manos no se logró debido a que el presidente Petro llegó una hora después a la cena por motivos de tráfico en esa ciudad y de agenda. La cena tenía cita para las 07:00 p.m (hora Estados Unidos) y el presidente Petro llegó pasadas las 08:00 p.m.



“No había ninguna cita, no soy de los presidentes que está pendiente de cuándo Biden va al baño para atravesársele en el pasillo, no hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada”, afirmó Petro sobre el frustrado encuentro.



Finalmente, Petro concluyó este jueves su agenda con una reunión con Filipo Grandi, alto comisionado para los Refugiados.