"Tiene la puerta abierta para cumplir mi programa de gobierno": Hernández a Fajardo

Luego de confirmar que no aceptaría las ideas al cambio de su programada propuestas por la coalición Centro Esperanza, ahora el candidato Rodolfo Hernández dejó abierta la puerta para que Sergio Fajardo sí haga parte d su campaña.



De acuerdo con lo manifestado por Hernández, aunque él decidió continuar con su plan de gobierno sin hacerle los ajustes que quería Fajardo, la unión del exalcalde de Medellín no la descarta y por eso lo invitó a ayudarlo a cumplir el "programa que ganó".

"El (Sergio Fajardo) es un hombre bueno, hice cuatro intentos, no deciden nada. Creo que ya tiene la puerta abierta para cuando él se quiera venir, pero a cumplir el programa que ganó. Yo no puedo aceptar la distorsión del programa mío que tiene 6 millones de apoyos por uno que tiene 800.000", manifestó el exalcalde de Bucaramanga.



Haciendo referencia al voto en blanco, por el que se irían una parte de los seguidores de Fajardo, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción mencionó que aunque respeta la decisión, sí considera que es una opinión que deberían reconsiderar quienes la aplicarán el próximo 19 de junio en la jornada electoral de segunda vuelta.



"Si ser neutro es la opinión, la conciencia dice que apoya una definición sobre el mando de Colombia. Allá ese colombiano, yo no puedo hacer nada diferente a respetarle la opinión, no la comparto. Que le pregunten a su conciencia sí votando en blanco resuelven los problemas. Yo aquí me comprometo a todos los colombianos a no robarle nada a no decirle mentiras y no traicionarlos", asevero Hernández.

Cabe recordar que luego de que Hernández decidió no aceptar el acuerdo de la coalición Centro Esperanza en el que proponían varios cambios a su programa de gobierno, Sergio Fajardo dijo que fue un acto descortés. Sin embargo, el excandidato presidencial no descartó votar por él, como sí hizo con Gustavo Petro a quien aseguró no apoyará en segunda vuelta.