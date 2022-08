"Tengo los días contados en La Picota": ​hermano de Piedad Córdoba duda de que Petro lo extradite

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que los narcotraficantes que negocien y dejen de cometer delitos no serán extraditados, se conoció un polémico video del hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, quien está en medio de un proceso de extradición a Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico y las disidencias de las Farc.



Aunque el video de Córdoba fue revelado por Semana este sábado, por su mensaje es claro que fue grabado antes de la posesión del actual mandatario.



En la grabación, Córdoba envía un mensaje a su familia y amigos desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde está recluido a la espera de que se defina su situación judicial.



"Esta próxima es mi salida. Miren, si Duque no me extraditó, diciendo que dejarían ese chicharrón a Petro, no lo hace por buena fe, sino porque no tienen las pruebas que acrediten todos los señalamientos sin fundamento que me hicieron de pertenecer a las Farc y de manejar el narcotráfico en el Cauca y Popayán, de ser traficante de armas. De nada de eso tiene pruebas porque todo es mentira”, asegura el hermano de la Senadora.

Escuchen al hermano de Piedad Córdoba hablar muy tranquilo desde la cárcel La Picota sobre su extradición.



Dice que está confiado, que él sabe que está “próxima su salida” que es cuestión de esperar el discurso de Petro.



Además, Córdoba da a entender que después del discurso de posesión presidencial de Petro y de conocer su postura sobre las políticas de extradición, sería sencillo regresar a la libertad.



"La Corte me va a absolver. Es cuestión de esperar el discurso de Petro para definir la política respecto a la extradición, y quedo con los días contados acá en La Picota, espero estar pronto allá en Medellín", agrega.

La propuesta de Petro

Es clave decir que la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño trajo consigo el anuncio de varios cambios para la lucha contra el narcotráfico. En los últimos días el mandatario tuvo una reunión con la delegación del gobierno de Estados Unidos en la cual propuso cambiar el mecanismo de extradición hacia ese país.



“Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación, a los Estados Unidos”, reveló el Presidente.