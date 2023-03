“Tenemos que unirnos para sacar a Cali adelante”, Hernando Morales al lanzar su precandidatura a la Alcaldía

“El liderazgo comienza cuando el egoísmo acaba. No pretendo liderar desde mis emociones o beneficios. Quiero comenzar por trabajar en esas problemáticas que el mismo pueblo expresa desde su sentir”, dijo Hernando Morales Plaza, al anunciar oficialmente su campaña para recoger las firmas que, espera, le permitan convertirse en candidato a la Alcaldía de Cali.



El lanzamiento tuvo lugar esta semana en la plazoleta Jairo Varela, donde dio a conocer que el grupo significativo de ciudadanos con el que buscará reunir los apoyos necesarios para postularse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se llama Por la Defensa de Cali.



Morales Plaza es abogado y dice tener el propósito de “recuperar a Cali”, por lo que reveló sus estrategias para combatir la inseguridad en la ciudad. “Todos nos tenemos que unir para lograr sacar a Cali adelante. Esto no es un problema que solo le competa al Alcalde, el Alcalde debe convocar a todas las fuerzas y autoridades para mitigar este problema. Cali necesita mínimo 1800 policías y 150 fiscales”, agregó quien aspira a convertirse en el sucesor de Jorge Iván Ospina.



Hasta ahora, el aspirante ha recogido cerca de 22 mil firmas entre la ciudadanía caleña, cifra que espera aumentar en las próximas semanas, hasta completar las 50 mil que requieren las autoridades electorales para avalar una candidatura.



“Metrocali es un monstruo inoperante y si la Secretaría de Movilidad Municipal se vuelve ente gestor, le quitamos ese 7 % que se pierde en el pago de los pasajes. Manifestó igualmente Hernando Morales ante las personas que lo acompañaron al lanzamiento de su aspiración al primer cargo de la capital del Valle del Cauca.



De igual forma, aseguró que “defender nuestra ciudad implica un compromiso colectivo. La responsabilidad es de todos como ciudadanos, como caleños, como habitantes de esta maravillosa tierra que, pese a las falencias y crisis que vive diariamente, no deja de inspirar, que vale la pena defenderla y luchar por ella”.



El abogado, quien reconoce que ha defendido al actual Mandatario de Cali en varios procesos legales, así como al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía , anotó también que “no quiero ser idealista ni pretencioso, pensando en que todo va a estar perfecto o que va a ser fácil solucionar todos los problemas que presenta la ciudad, y aclaró que hay mucho camino por recorrer, pero que la responsabilidad es de todos los ciudadanos.



“Estoy seguro de que vamos a avanzar, pero esto no lo puedo hacer yo solo. Necesito de caleños trabajando con y por caleños. Solo así, podremos reconstruir nuestra ciudad de ensueño. Una Cali libre, fuerte y perseverante, que renacerá para sentirnos otra vez orgullosos de ser parte de esta tierra, siguió diciendo el líder del movimiento Por la Defensa de Cali.



Hernando Morales también les compartió a las personas presentes en la Plazoleta Jairo Varela el pasado 1 de marzo sus planteamientos sobre los asuntos ambientales, juveniles y deportivos inherentes a la capital del Valle del Cauca.