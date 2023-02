Solo dos familiares de los diputados del Valle asesinados por las Farc acudirán a la JEP

Los familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por las extintas Farc tendrán hoy la oportunidad de expresar sus reparos a las versiones que sobre ese hecho han entregado quienes fueran los mandos medios de esa guerrilla.



Esto en el marco de la audiencia que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llevará a cabo en Cali para confrontar lo dicho a esa instancia por parte de los comparecientes del que fuera el Comando Conjunto de Occidente de la desmovilizada organización.



Sin embargo, solo dos de los allegados a los asambleístas acudirán a la citación de la JEP, dado que, en concepto de las demás, el tribunal de justicia transicional no les ha dado garantías dentro del proceso que se les sigue a los responsables de lo sucedido con sus seres queridos.



Juan Camilo Sanclemente, abogado de algunos de los familiares de los diputados, aseguró que “las víctimas dejaron de un lado su dolor para creer en la JEP, para apostarle a un proceso de paz que lastimosamente hasta la fecha no se ha logrado con esa verdad”.



Agregó que ellas han hecho peticiones a la entidad, pero “han pasado al olvido y han quedado en el silencio absoluto”, por lo que tomaron la decisión de apartarse de la Jurisdicción Especial para la Paz.



No obstante, el abogado confirmó que las hijas del asambleísta Carlos Alberto Charry sí asistirán a la audiencia convocada para hoy.



“Es su interés participar en esta diligencia para manifestarle a la JEP todas esas inconformidades que sienten en el sentido de que falta más compromiso por parte de dicha Jurisdicción”, explicó Sanclemente.



También afirmó que las víctimas esperan que el tribunal especial de paz subsane todas las irregularidades que se han cometido en ese proceso, pero que en pasadas oportunidades no han logrado que eso suceda.



Las audiencias programadas por la JEP en relación a las versiones entregadas por los comparecientes del que fuera el Comando Conjunto de Occidente de las extintas Farc comenzaron ayer y se extenderán hasta el próximo viernes.



Durante estos días tendrá lugar la intervención de trece víctimas de hechos ocurridos entre febrero de 2019 y el 20 de enero de 2023.



“Los miembros del antiguo secretariado de las Farc-EP reconocieron su responsabilidad en los hechos de secuestro y pasaron al Tribunal para sanción propia. Hemos pedido que, en el momento de poner esa sanción, tengan en cuenta todas sus solicitudes”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre, en medio de la sesión de ayer.



Allí mismo, una víctima de secuestro, quien fue víctima de violencia sexual durante su cautiverio, aseguró que los sufrimientos que padeció le dejaron secuelas de por vida: “Los daños que han hecho las Farc fueron y son monstruosos”.



De igual forma, Éibar Meléndez, afirmó que “en mi caso no han querido decir la verdad, no quieren develar los nombres de los civiles que tuvieron que ver con mi secuestro. Ellos saben quiénes son, no lo quieren decir, no están siendo sinceros”.



Según lo informado, en cada una de las sesiones, las víctimas harán demandas de verdad de parte de los excombatientes sobre secuestros y delitos relacionados con este, como desaparición forzada, homicidio o asesinato, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo forzado, torturas y tratos crueles e inhumanos.



La Sala de Reconocimiento de la JEP, que tiene a su caso los procesos de secuestro que fueron cometidos por la extinta guerrilla y otros actores armados, ha recibido doce versiones individuales y dos colectivas, con la participación de 55 exintegrantes de las desmovilizadas Farc.



El jueves y el viernes, el turno de participación en estas audiencias será para las víctimas de los casos ‘falsos positivos’ sucedidos en el Meta, quienes presentarán sus opiniones en torno a las versiones rendidas por los integrantes del Batallón de Infantería No. 21, “debido al significativo incremento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2007”.