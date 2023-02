Fiscal Barbosa reveló sus nueve reparos a la ley de sometimiento, luego de reunirse con Petro

Luego de su reunión con el presidente Gustavo Petro, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló los reparos de la Fiscalía frente el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Ministerio de Justicia al Consejo de Política Criminal.



El encuentro se llevó a cabo por dos horas en la Casa de Nariño y en este la Fiscalía expuso los puntos del texto que, bajo su juicio, deberían ser ajustados antes de que sea presentado en el Congreso. Cabe decir que el ente judicial también entregará su concepto al Consejo de Política Criminal.



Barbosa explicó que son nueve las objeciones que tiene la Fiscalía frente a aspectos concretos del proyecto de ley. En primer lugar, "se estableció en el proyecto de ley que el proceso debe hacerse en la Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación, que fue creada en el acuerdo de La Habana y cuyo director fue ternado por la JEP", explicó el Fiscal.



En ese sentido, Barbosa pidió al presidente Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que esto sea reemplazado y el proyecto quede en manos de la Fiscalía, a nivel general.



Lea aquí: Reforma a la salud: Gobierno modificó el proyecto para que sea una ley ordinaria



Por otro lado, otro punto abordado en la reunión fueron los términos procesales que, según la Fiscalía, "son muy cortos" y así "no tendría mucho tiempo para corroborar probatoriamente todos los hechos incluidos en las actas de sujeción".



"Un tercer tema tiene que ver con que no se puede limitar las formulaciones de imputación solamente a lo que señalen las personas que las firmen, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que puedan no estar reconocidas en la imputación", expuso Barbosa.



Mientras tanto, el cuarto punto está enfocado en la inexistencia de topes frente a los bienes que van a entregar las organizaciones criminales que se acojan al proyecto. El Fiscal agregó que este punto debe ajustarse al artículo 133 de la Ley de Extinción de Dominio.



Además, advirtió que los bienes que ya hayan sido objeto de medida cautelar de la justicia, ante jueces o la SAE, no pueden ser parte de algún tipo de negociación.



Le puede interesar: PND y reforma a la salud, los ​temas de los que discutieron Petro y la Alianza Verde este lunes



En quinto lugar, Barbosa señaló que la Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar cumplimiento de acciones: "No podemos ser un órgano verificador de listas".



El siguiente 'pero' de Barbosa fue sobre el principio de oportunidad, el cual, según explicó el Fiscal "se otorga siempre y cuando quien lo recibe cumpla con lo que está establecido en justicia restaurativa".



El séptimo punto fue presentado como una recomendación para cuidar que las víctimas no queden desprotegidas en el proyecto. "No se encuentra esquema de reparación de víctimas, su rol en los procesos y hay un gran vacío alrededor de la reparación", dijo Barbosa.



Con el octavo reparo, la Fiscalía "¿cuál es la firmeza de la sentencia?", pues el artículo 46 del proyecto dice que un juez proferirá una sentencia colectiva, pero si luego aparecen hechos relacionados a alguien cobijado con la sentencia colectiva, debe abrirse nuevamente la discusión para introducirla dentro de la sentencia.



Finalmente, el Fiscal destacó que "no es posible aplicar en el principio de oportunidad a la figura de concierto para delinquir por delitos graves", pues una sentencia ya había establecido que no podía desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos".