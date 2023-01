Sigue la controversia: exviceministra de Minas volvió a arremeter contra la ministra Vélez 

Negando ser infiltrada de otros gobiernos y ratificando que dejó su cargo porque no comparte la forma en que se están tomando decisiones en el Ministerio de Minas y Energía, este lunes la exviceministra Belleza Ruiz volvió a dar declaraciones sobre las situaciones que la llevaron a presentar su renuncia.



Ruiz, a quien el presidente Gustavo Petro le aceptó su renuncia este sábado, manifestó que fue la ministra Irene Vélez quien le pidió dejar el cago, pero que ella decidió hacerlo directamente con el mandatario porque, además, quería contarle en detalle los cambios que deberían presentarse en el Ministerio para evitar pasos en falso.



"Ella dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica. Una persona que no tiene una moral, un compromiso con la sociedad, yo no puedo hacer eso. Mi lealtad es con el presidente que eligió mi hoja de vida y con el pueblo colombiano", dijo Ruiz en entrevista con Noticias Caracol.



Lea además: Detalles de la cita de este lunes entre Petro y Barbosa para discutir sus diferencias sobre la 'paz total'



Al respecto, la exviceministra comentó que su relación con la Ministra era tensa desde hace un tiempo y que se terminó de romper cuando, sin su consentimiento, su nombre fue puesto en el informe de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética con el cual, según recalcó, ella no estaba de acuerdo porque, por decisión de Vélez, no lo revisó.



"No nos veíamos mucho, pero en algunas reuniones yo me hacía al lado de la ministra Vélez y le dibujaba cables o un esquema de una generadora, para que entendiera los asuntos técnicos y pudiera emitir sus juicios. Mi nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento", dijo en diálogo con Caracol Radio.



Además, Ruiz contó que la relación con Vélez empezó a fracturarse cuando uno de los subalternos con los que trabajaba de la mano, el director de hidrocarburos, Camilo Rincón, fue separado de su cargo. Y que se agravó el día de la moción de censura contra la Ministra, cuando le manifestaron que su puesto en el viceministerio estaba en riesgo.



"Ella era muy desconfiada, a Camilo le hicieron incluso montajes en los que él hablaba, supuestamente, mal del presidente Petro. Me dijeron: ojo, viceministra, que están negociando su cargo", mencionó Ruiz.



Lea también: Director del Inpec habla del atentado contra su vida: le mandaron un desayuno con una granada



Pero las declaraciones de la exviceministra no quedaron ahí, puesto que Ruiz también se refirió a las capacidades que tiene Vélez para estar liderando la cartera de Minas y Energía. Frente a ello, la docente e investigadora dijo que la Ministra sí está preparada académicamente, pero no en los temas claves del ministerio del que está a cargo.



Incluso, recalcó que no es su profesión de filosofa lo que le ha generado inconvenientes a la ministra Vélez en su cargo, sino el hecho de que, según dijo Ruiz, no permita que los viceministros se hagan cargo de los temas técnicos que ella no domina.



"No es su profesión lo que le genera estas dificultades, es su incapacidad de darse cuenta que ella tiene que encargarse de una visión política que le encarga el Presidente y son sus viceministros los que encargan de la parte técnica. Ella conoce de filosofía, lo social y ambiental, pero el tema técnico se lo debe dejar a los técnicos", precisó la exviceministra.