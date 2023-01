A las 9:30 a.m. y en la Casa de Nariño se darán cita este lunes el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, para discutir sus diferencias en torno a la búsqueda de la 'paz total' del Gobierno.



​En la esperada reunión, que fue confirmada por ambos, Barbosa y Petro discutirán las diferentes aristas y requerimientos judiciales que se tienen que surtir para que el Gobierno Nacional pueda continuar con su objetivo de negociar la paz con los diferentes grupos armados del país.



​El Presidente y el Fiscal acordaron reunirse luego de que, a través de declaraciones a medios de comunicación y pronunciamientos por redes sociales, ambos manifestaron sus diferencias en cuanto a la posición del Presidente y la Fiscalía frente a los requerimientos del Gobierno para avanzar en los diálogos con determinadas estructuras armadas.



La principal diferencia y la cual generó la controversia de opiniones surgió luego de que la Fiscalía se negó a suspender las órdenes de captura de integrantes de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', AGC, y las 'Autodefensas de la Sierra Nevada', Acsn, porque, según el fiscal, "no hay una norma que lo permita".



Al respecto, el Mandatario se quejó de la posición de la Fiscalía, mientras que Barbosa fue enfático en que no compartía la forma en que el Gobierno estaba adelantando esas exigencias. En medio de ese proceso, el Presidente y el Fiscal tuvieron un diálogo telefónico, luego del cual Petro aseguró que Barbosa sí tenía razón en algunos temas y que, por ende, habían decidido discutir sus diferencias presencialmente.



"Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal (…) que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso tiene mucha razón", expresó Petro en declaraciones.​



Según confirmó la Presidencia de la República, luego de la reunión con el fiscal Barbosa, el Mandatario tendrá un encuentro privado con la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.