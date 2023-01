Las nuevas críticas de Fajardo al Gobierno: "Quieren aprobar la reforma política para quedarse con todo"

A diferencia del 2018, cuando luego de las elecciones decidió marginarse de la política por un tiempo, Sergio Fajardo, el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, se ha mantenido muy vigilante del Gobierno de Gustavo Petro.



Además, junto con el jefe del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, quiere ser protagonista de las regionales de octubre próximo, en las que competirán con una nueva fuerza política.



¿Por qué se decidió a crear un partido con Jorge Enrique Robledo?

Por una razón, y tiene un poquito de historia: yo empecé a conversar con Jorge Robledo desde enero del 2017 y desde ese momento hasta el día de hoy hemos recorrido un camino en el que hemos estado juntos en las elecciones del 2018 y 2022, y en ese recorrido aprendimos a respetarnos, a conocernos, a entender nuestras diferencias, a crear condiciones para trabajar juntos y generamos algo que es muy importante, no solamente entre nosotros dos, sino en nuestros equipos por todo Colombia y es una palabra muy escasa hoy en la política y en lo público, que es confianza.



Hemos venido trabajando, revisando los estatutos, cambiándolos, identificando los principios que compartimos, elaborando la plataforma programática que queremos para el país, en la que estamos de acuerdo, y consideramos que este es el momento propicio de unirnos para crear un nuevo partido, recoger la experiencia que tenemos y recoger los aprendizajes que tenemos trabajando en conjunto para ser una alternativa de cambio por fuera de la derecha, la izquierda y el mundo asociado con el uribismo y el petrismo.



¿Cómo planean hacerlo?

Vamos a hacer un recorrido por Colombia, a participar en las elecciones de 2023 y de ahí en adelante abrir las puertas para muchas personas que estén interesadas en nosotros, en ser parte de un partido que mezcle nuestros conocimientos y experiencia con la juventud, con personas como Jennifer Pedraza y Sara Moreno. Lo hacemos con ilusión y convicción.



¿Es decir que permanecerán en la línea política de centro?

Jorge Robledo y yo no creemos en la clasificación de izquierda, derecha o centro, que es la manera fácil para tratar de ubicarse en términos políticos ante la opinión, pero entendemos esto como un conjunto de principios del programa en el que estamos de acuerdo, una forma de hacer política.



Por ejemplo, para nosotros es principal la lucha contra la corrupción. En Colombia no hay lucha contra la corrupción, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro, quien cuando era candidato anunciaba que iba a pedir una comisión especial de las Naciones Unidas como la que dirigió Iván Velázquez en Guatemala, una persona que particularmente yo respeto, pero hoy ya no se habla de lucha contra la corrupción y creemos que este es un primer paso necesario y obligatorio para una nueva política y para enfrentar el clientelismo.



Ese es nuestro punto, como lo clasifica usted: de derecha o izquierda, pues no sé cuál sería la clasificación. Entonces, por supuesto, nosotros representamos el cambio, queremos el cambio, entendemos la dimensión de las desigualdades, de la pobreza, de las necesidades de la sociedad colombiana y al mismo tiempo las oportunidades. Ese es nuestro espacio, es lo que queremos construir, en eso trabajaremos y tenemos mucha ilusión, una gran convicción y una gran disposición.



De lo que fue la Coalición de la Esperanza, ¿a qué sectores esperan invitar al nuevo partido?

El partido es el que estamos creando y es nuestro; hay otros que tienen partidos, pero primero vamos a crear nuestro espacio, que termina formalmente el 18 de febrero con un congreso extraordinario de Dignidad, para cumplir con la reglamentación del Consejo Nacional Electoral y con todas las condiciones.



Desde ya estamos invitando a participar, y los que quieran un aval, que se inscriban y vamos a hacer una política muy distinta con respecto a candidatos en cualquier lugar del país. En otras partes vamos a conversar con otros partidos, con movimientos que tengan ese espíritu de cambio, con quienes compartamos los principios que ya veremos, pero todavía no estamos en eso, sino en esta etapa de convocar a nuestras bases para que empiecen a trabajar en inscribirse con nosotros.



Cambiando de tema, ¿por qué no aspiró a la Alcaldía de Bogotá?

Por una razón muy importante: primero, porque sería un acto irresponsable. ¿Qué quiero decir con esto?: He vivido en Bogotá, en dos etapas, la última desde junio del 2019. A esta ciudad la quiero, la conozco, es la ciudad de las oportunidades para mucha gente, tengo gratitud, sin duda. Fui alcalde de Medellín y para serlo duramos tres años caminándola, construyendo y entendiéndola en todos sus rincones. Esa es la forma para ser alcalde y yo no lo he hecho, sería irresponsable. Bogotá necesita, con urgencia, un cambio político, pero no soy yo.



¿Y ese candidato podría ser el exsenador Jorge Enrique Robledo?

Él también ha dicho que no aspirará a ningún cargo en estas elecciones,. Nosotros tenemos ya responsabilidad de apoyar a mucha gente, jóvenes, mujeres y hombres que quieren participar dentro de la política. Ni él ni yo vamos a ser candidatos.



¿Cómo proyecta las elecciones de octubre para Medellín?

Sé lo que tiene que pasar, y ya construiremos allá con las listas de Compromiso Ciudadano y Dignidad, pero Medellín tiene que recuperar la construcción de un tejido ético y social. Lo que ha significado el alcalde Daniel Quintero ha sido destrucción y calamidad, ha destruido valores importantes de la ciudad, ha hecho un daño gigantesco en el tejido social.



¿Cómo ve a Cali, en donde la apuesta de la izquierda con Jorge Iván Ospina no funcionó?

No funcionó y ha sido una pésima alcaldía y ha deteriorado a una ciudad como Cali, que tiene tantas necesidades que quedaron a la vista durante los conflictos del año 2021. La Administración de Ospina ha sido una pérdida lamentable, tiene unos retos similares a Medellín.



¿Cómo cree que será la campaña del Pacto Histórico para esas regionales de octubre próximo?

Está por verse, estamos en elecciones, vamos a competir, ellos tienen mucho poder, pero quieren hacer una reforma política que esté encaminada para que el Pacto Histórico se convierta en poder hegemónico en Colombia, y eso no puede ser.



Estoy hablando de las listas cerradas, en donde se le garantice la elección a quienes están hoy en Congreso. El transfuguismo, el hecho de que congresistas puedan ser ministros: pretenden cambiar la noción de coalición, quieren hacer una reforma política para quedarse con todo. Yo espero que esa reforma sea rechazada y que compitamos, y ahí veremos la capacidad que tenemos de organizarnos, participar y presentarle al país las mejores propuestas.



Ese es el reto y el nuevo partido arranca con elecciones en el 2023, pero la mira no es solamente para este año, sino para 2026 y de ahí muchos años más, con nuevas generaciones y con una nueva mirada a la política.



¿Le preocupa que el presidente Petro quiera discutir las reformas sociales en las calles?

Estoy en desacuerdo con eso, las reformas hay que discutirlas en su espacio natural, que es el Congreso de la República. Son propuestas que hemos visto y puede haber algunas valiosas. Yo, por ejemplo, estaba de acuerdo con la reforma tributaria, y hay cosas del Gobierno con las que uno puede estar de acuerdo y apoyarlas, pero eso de convocar a la calle la discusión pública de este tipo de temas de la manera, cómo la están planteando, es un esquema dentro del populismo y la polarización que sería dañino. Hacer marchas los unos y los otros, nosotros no creemos en eso: es dañino y ojalá que no pase, porque es una puerta que se abre, y de ahí para adelante no sabemos qué puede salir de ese mundo.



¿Hay algo más que le haya preocupado de la gestión presidencial?

Hay un montón de elementos, la lista es larga, pero no me quiero quedar en listas largas, porque siempre se deja por fuera algo. Ya expliqué que me parecía que la reforma tributaria estaba bien, era necesaria y de hecho es muy similar a la que planteamos cuando en la campaña presidencial, pero vamos a ser independientes y vamos a mirar con rigor. Doy un ejemplo: el Presidente es la única persona que va a brillar, todos los demás están alrededor de lo que hace, lo que sueña, lo que conoce, lo que cree y lo que quiere, esa es la forma como sea ha gobernado hasta ahora y se va a seguir gobernando.



¿Pero cuáles son esos errores?

Un problema fundamental de esta Administración fue cuando escuché que varios ministros no habían hablado con el Presidente y que se habían enterado por Twitter, o porque los había llamado la secretaria privada del Presidente a preguntarles si querían ser ministros: dije que estamos en problemas, porque quien conduce la cabeza, lo mínimo es que hable con cada uno antes de posesionarlos, pero Petro no hace eso, ni lo hizo cuando fue alcalde.



El ejemplo máximo, lo que ocurrió cuando el Mandatario, el 31 de diciembre, decidió publicar un trino en donde habló del cese al fuego bilateral en Colombia y esto es muy audaz, tan audaz, que nadie en los equipos de Gobierno sabía que estaban en eso, eso ya es dramático. Estamos hablando de un cese al fuego bilateral sí y no sabía ni el ELN ni el Ejército y, si usted pregunta por los otros lados, nadie sabía.



Esto es una forma de gobernar que no corresponde con lo que pasa. Tiene que hacer pasar de las elucubraciones a que sean realidad, a que tengan rigor, transparencia y pedagogía, y eso le ha faltado a este Gobierno. Ojalá que organice muchas cosas, porque hay temas importantes que necesitamos que salgan bien, independientemente de las diferencias que podamos tener. Pero me preocupa, porque empieza a pasar lo que acabamos de ver, que es convocar a las calles, y ese no es el camino.