"Si el Clan del Golfo está detrás de bloqueos, no quiere la paz": Petro sobre paro minero

Luego de que el Gobernador de Antioquia responsabilizara al Clan del Golfo por los bloqueos que se han presentado en el Bajo Cauca durante el paro minero, el presidente Gustavo Petro aseguró que, de ser cierto, esto demuestra que ese grupo armado no quiere "la paz".



En la noche del viernes, civiles y 8 policías resultaron heridos por los nuevos desmanes que se presentaron. Frente a esto, el gobernador Aníbal Gaviria dijo que en medio de los hostigamientos lograron detectar que miembros del Clan del Golfo se encontraban infiltrados avivando el caos.



"Quiero hacer una denuncia. En la noche de este viernes este grupo criminal (el Clan del Golfo) estuvo en varios municipios obligando a los jóvenes a montarse en volquetas para ir a los sitios del paro. Eso quedó grabado y tenemos pruebas", señaló el Gobernador de Antioquia.



Lea aquí: Para el ELN dejar las armas es un tema "incierto y no muy cercano": Otty Patiño



Después de las declaraciones de Gaviria, el presidente Petro no guardó silencio y trinó: "Si el Clan del Golfo esta detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo. La paz implica el desmantelamiento de las economías ilegales".

Si el clan del golfo esta detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo.



La paz implica el desmantelaniento de las economías ilegales. https://t.co/wQcYTQLCMB — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2023



Cabe recordar que el Gobierno le declaró la 'guerra' a la minería ilegal y el pasado 1 de marzo las Fuerzas Militares dinamitaron nueves dragas gigantescas que empleaban para la explotación de minería.



Aunque varios ministros se han desplazado a esta zona del país para negociar con los líderes del paro minero, finalmente el Presidente tuvo que ordenar que se desbloquearan las vías y el gobierno departamental decretó toque de queda para apaciguar la tensión.